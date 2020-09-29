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Интерфакс
Интерфакс

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении за неделю числа госпитализированных с коронавирусом депутатов и уходе нижней палаты парламента частично на дистанционную форму работы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Восьмерых депутатов Госдумы госпитализировали с COVID-19 за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела.
РИА Новости05:12
Подробнее о событии
РБК

Володин заявил о госпитализации 8 депутатов с COVID-19 за неделю

РБК07:16
URA.Ru

Госдума частично переходит на удаленную работу

URA.Ru05:40
Интерфакс

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Интерфакс05:34
ТАСС

Число госпитализированных с коронавирусом депутатов Госдумы выросло до 18

ТАСС05:13
RT на русском

Восемь депутатов Госдумы госпитализировали с коронавирусом за неделю

RT на русском06:08
РИА Новости

Володин попросил Жириновского «не разбрасываться масками»

РИА Новости06:46
Газета.Ru

Госдума переходит на дистанционный режим работы

Газета.Ru05:40

Fitch оценило вероятность новых санкций против России

Скорые санкции против газопроводного проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2) видятся наиболее вероятными среди всех санкционных инициатив в отношении России, обсуждаемых в настоящее время в США, заявил старший директор по суверенным рейтингам агентства Fitch Ratings, ведущий аналитик по российскому рейтингу Эрих Ариспе в ходе онлайн-брифинга Fitch.
РБК09:40

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов назвал сумму солидарных выплат, которую получит клуб от итальянской «Аталанты» за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.
RT на русском10:36

На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40

Украинцы связали сотрудничество с МВФ с внешним управлением страной

Около 45% украинцев считают, что страна оказалась под внешним управлением из-за сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ), следует из данных социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы имени Ильи Кучерива» и социологической службой Центра имени Разумкова.
Взгляд.ру11:31

ВВС США примут на вооружение наземную лазерную установку

В США завершаются испытания мобильного лазерного комплекса, заказанного командованием ВВС и предназначенного для подрыва практически любых боеприпасов и взрывных устройств, обнаруженных в земле, сообщает издание C4ISRNET.
Южный Федеральный09:57
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