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За минувшую неделю восемь депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он отметил, что в связи с этим парламентарии частично уходят на дистанционную форму работы, отмечает «Интерфакс».