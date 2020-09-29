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BFM.ru
BFM.ru

Восемь депутатов заразились коронавирусом за неделю

За минувшую неделю восемь депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он отметил, что в связи с этим парламентарии частично уходят на дистанционную форму работы, отмечает «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Восьмерых депутатов Госдумы госпитализировали с COVID-19 за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела.
РИА Новости05:12
Подробнее о событии
РБК

Володин заявил о госпитализации 8 депутатов с COVID-19 за неделю

РБК07:16
Газета.Ru

Госдума переходит на дистанционный режим работы

Газета.Ru05:40
Интерфакс

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Интерфакс05:34
ТАСС

Число госпитализированных с коронавирусом депутатов Госдумы выросло до 18

ТАСС05:13
RT на русском

Восемь депутатов Госдумы госпитализировали с коронавирусом за неделю

RT на русском06:08
РИА Новости

Володин попросил Жириновского «не разбрасываться масками»

РИА Новости06:46
URA.Ru

Госдума частично переходит на удаленную работу

URA.Ru05:40

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
1,9K

Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Факты12:09

Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии

В НАТО призвали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести российские войска с их территории, сообщается на сайте альянса.
Первый Севастопольский08:33
16

МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости10:41
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Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъ12:35
16

Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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Точилин: Когда кто в лес, кто по дрова, получаются результаты, как у «Динамо»

Один из культовых игроков московского "Динамо" 90-х начала 2000-х Александр Точилин специально для "РГ" прокомментировал отставку Кирилла Новикова с поста главного тренера "бело-голубых" и оценил перспективы команды в сезоне.
Российская газета12:00

Долги граждан России превысили триллион рублей впервые с 2016 года

Москва, 29 сентября 2020, 19:15 — REGNUM Объём просроченной более трёх месяцев задолженности физических лиц в России в августе вырос на 5,3% и по состоянию на 1 сентября превысил триллион рублей, сообщает пресс-служба Банка России.
REGNUM12:15
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