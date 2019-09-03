Происшествия
Lenta.ruВосемь детей погибли после нападения на школу в Китае
В китайской больнице во вторник, 3 сентября, скончались восемь детей после нападения мужчины с ножом в День знаний. Об этом сообщает South China Morning Post. Инцидент произошел 2 сентября в городе Байянпин, китайская провинция Хубей, около 8:00 по местному времени (03.00 по Москве).
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Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:15
Происшествия
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Экономика
Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства
Арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение в отношении Антипинского НПЗ.
РБК 06:13
Здоровье
Минздрав РФ планирует развивать целевой прием в медвузы
Минздрав РФ планирует развивать практику целевого приема в вузы.
Реальное время 05:03
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Происшествия
CNN: подросток в США застрелил пятерых членов своей семьи
Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт (штат Алабама) застрелил пятерых членов своей семьи.
ТАСС 06:07
Политика
Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.
Известия 04:54
Происшествия
В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат
Драка произошла в одном из ресторанов в центре Киева между депутатом Верховной рады XVIII созыва от фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и новоизбранным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 04:17
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет размещать ракеты
Президент Белоруссии считает, что появление таких ракет в Европе вызовет рост напряженности на континенте и даст старт новому витку в гонке вооружений, которая, по мнению Лукашенко, уже началась и стремительно идет.
Военное дело 05:04
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Гаджеты
Apple Watch будут отслеживать качество сна
В новой версии операционной системы watchOS для «умных» часов Apple Watch появится функция отслеживания продолжительности и качества сна.
UfaTime.ru 00:43
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Восьмилетняя девочка пропала в Липецкой области
Интерфакс 04:27
Общество
Познер назвал советского человека «своего рода уродом»
Познер заметил, что человек не может жить без веры, и поначалу многие жители СССР верили в советский проект, "совершали героические поступки", и вспомнил, как сам ездил студентом осваивать целину и на строительство Байкало-Амурской магистрали.
РИА Новости 05:24
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" был отложен из-за дела украинских моряков.
Газета.Ru вчера в 16:20
Общество
Книги о Гарри Поттере запретили в школе
Стало известно, что ученики католической школы Святого Эдварда в Нэшвилле не смогут читать книги о приключениях волшебника из-за запрета местного священника, который считает, что заклинания в этих книгах настоящие и могут призвать злых духов.
Экспресс газета 06:22
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской объявил о расставании с ней
Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
АБН вчера в 06:11
Армия и оружие
В Германии разработали новый одноразовый 110-мм гранатомёт RGW 110
Как пояснили в компании, новый гранатомет RGW 110 дополнит линейку уже выпускаемых компанией одноразовых РПГ меньших калибров: 60-мм RGW 60 и 90-мм RGW 90.
Военное обозрение 06:03
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Экономика
РФ выделит 4 млрд руб. на создание запаса запчастей для SSJ-100
Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 4 млрд рублей производителю SSJ-100 на "формирование оборотного склада запасных частей" из не менее чем 700 компонентов, а также внедрение 64 "сервисных бюллетеней".
Интерфакс 06:08
Политика
На Украине оценили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал встречу в Берлине советников лидеров «нормандской четвёрки».
RT на русском 01:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика
В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
Общество
В соцсети Facebook может появиться функция скрытия лайков
REGNUM вчера в 12:46