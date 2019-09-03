Происшествия
РБКВосемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае
В провинции Хубэй в Центральном Китае восемь детей погибли в результате нападения в начальной школе, передает газета South China Morning Post. По информации полиции, 40-летний мужчина с ножом напал на школьников. В результате инцидента погибли восемь учеников, еще двое госпитализированы.
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Политика
Отказ от отсрочки: в России изменились правила призыва в армию
В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, могут добровольно от него отказаться.
Татар-информ 01 сентября в 04:10
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Футбол
«Сочи» опубликовал фото «омерзительной восьмерки» из «Зенита»
Южане выложили в твиттере обработанный в фоторедакторе постер фильма «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино, заменив лица актеров на лица футболистов.
Бомбардир.ру вчера в 23:49
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Общество
Во Флориде объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Из-за надвигающегося урагана "Дориан" губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию большинства прибрежных округов, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление на сайте губернатора.
Газета.Ru вчера в 01:41
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Происшествия
Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице
Аргументы и Факты вчера в 13:39
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК 01 сентября в 08:40
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Наука
Внезапно вода может самостоятельно производить перекись водорода
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Первый президент Крыма вышел из комы
Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.
РБК вчера в 14:49
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru вчера в 10:29
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Музыка
Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Происшествия
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Происшествия
Тигр напал на крестьянина и съел его конечности
Газета.Ru 00:50
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика
Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Энергетика
Новак: РФ сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки
Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что ради ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в августе на 143 тыс. баррелей в сутки.
РЕН ТВ вчера в 14:55
Гаджеты
Вдвое дешевле. Представлена новая версия беспроводных наушников Nokia True Wireless
Компания HMD Global под брендом Nokia официально анонсировала новую версию своих беспроводных наушников True Wireless с цилиндрической зарядной станцией.
iXBT.com 01:26
Здоровье
В Свердловской области ОРВИ заболели 13 тысяч человек
Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что за неделю с 26 августа по 1 сентября 13,3 тысячи жителей Свердловской области обратились к медикам с симптомами ОРВИ.
Вестник 00:50
Политика
Поклонская прокомментировала развод
Газета.Ru вчера в 13:35