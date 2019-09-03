В провинции Хубэй в Центральном Китае восемь детей погибли в результате нападения в начальной школе, передает газета South China Morning Post. По информации полиции, 40-летний мужчина с ножом напал на школьников. В результате инцидента погибли восемь учеников, еще двое госпитализированы.

Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

Политика Отказ от отсрочки: в России изменились правила призыва в армию В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, могут добровольно от него отказаться.

Общество В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.

Футбол «Сочи» опубликовал фото «омерзительной восьмерки» из «Зенита» Южане выложили в твиттере обработанный в фоторедакторе постер фильма «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино, заменив лица актеров на лица футболистов.

Общество Во Флориде объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан» Из-за надвигающегося урагана "Дориан" губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию большинства прибрежных округов, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление на сайте губернатора.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Экономика «Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".

Происшествия Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.

Политика Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

Происшествия В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика Первый президент Крыма вышел из комы Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.

Общество Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.

Политика Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.

Политика Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.

Происшествия В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Политика Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.

Энергетика Новак: РФ сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что ради ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в августе на 143 тыс. баррелей в сутки.

Гаджеты Вдвое дешевле. Представлена новая версия беспроводных наушников Nokia True Wireless Компания HMD Global под брендом Nokia официально анонсировала новую версию своих беспроводных наушников True Wireless с цилиндрической зарядной станцией.