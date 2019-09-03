Происшествия

РБКРБКВосемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

В провинции Хубэй в Центральном Китае восемь детей погибли в результате нападения в начальной школе, передает газета South China Morning Post. По информации полиции, 40-летний мужчина с ножом напал на школьников. В результате инцидента погибли восемь учеников, еще двое госпитализированы.
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Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

РБК01:49

Восемь учеников начальных классов погибли после атаки на школу в Китае

Комсомольская правда01:42

Восемь детей погибли в результате нападения мужчины в школе в Китае

РЕН ТВ00:25

Умерло 8 детей из 10 пострадавших при резне в китайской начальной школе

Life.ru00:43

Восемь детей погибли в Китае в результате нападения в школе

Московский Комсомолец00:36

СМИ: После нападения на школу в Китае погибли 8 детей

Росбалт01:14

Восемь детей скончались в Китае после нападения в начальной школе

РИА Новости00:21
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Политика

Отказ от отсрочки: в России изменились правила призыва в армию

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, могут добровольно от него отказаться.
Татар-информ 01 сентября в 04:10
Общество

В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации

Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Футбол

«Сочи» опубликовал фото «омерзительной восьмерки» из «Зенита»

Южане выложили в твиттере обработанный в фоторедакторе постер фильма «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино, заменив лица актеров на лица футболистов.
Бомбардир.ру вчера в 23:49
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Общество

Во Флориде объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»

Из-за надвигающегося урагана "Дориан" губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию большинства прибрежных округов, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление на сайте губернатора.
Газета.Ru вчера в 01:41
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Происшествия

В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет

Российская газета 01:41
Экономика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Происшествия

Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице

Аргументы и Факты вчера в 13:39
Политика

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК 01 сентября в 08:40
Происшествия

В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне

На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Наука

Внезапно вода может самостоятельно производить перекись водорода

Ugpressa.ru вчера в 17:09
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика

Первый президент Крыма вышел из комы

Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.
РБК вчера в 14:49
Общество

Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru вчера в 10:29
Политика

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Музыка

Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл

Газета.Ru вчера в 23:09
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском вчера в 10:53
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве

Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Происшествия

В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек

Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Происшествия

Тигр напал на крестьянина и съел его конечности

Газета.Ru 00:50
Политика

Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Газета.Ru вчера в 15:06
Политика

Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Энергетика

Новак: РФ сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что ради ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в августе на 143 тыс. баррелей в сутки.
РЕН ТВ вчера в 14:55
Гаджеты

Вдвое дешевле. Представлена новая версия беспроводных наушников Nokia True Wireless

Компания HMD Global под брендом Nokia официально анонсировала новую версию своих беспроводных наушников True Wireless с цилиндрической зарядной станцией.
iXBT.com 01:26
Здоровье

В Свердловской области ОРВИ заболели 13 тысяч человек

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что за неделю с 26 августа по 1 сентября 13,3 тысячи жителей Свердловской области обратились к медикам с симптомами ОРВИ.
Вестник 00:50
Политика

Поклонская прокомментировала развод

Газета.Ru вчера в 13:35
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