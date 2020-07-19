Коронавирус
Советский спортВосемь футболистов узбекистанского клуба заразились коронавирусом
В чемпионате Узбекистана по футболу вновь выявлены массовые заражения коронавирусом У восьми футболистов узбекистанского клуба "Бухара" диагностировано заболевание COVID-19. Как сообщает championat.asia, «Бухара» стала уже четвертой командой страны, в которой произошла вспышка коронавируса.
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Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию
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Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
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Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр
Консоль Xbox Series X может получить несколько эксклюзивных игр.
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Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Происшествия
«Голая Афина» с протестов в США попала на видео
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Песков: указ о назначении врио главы Хабаровского края ещё не подписан
Москва, 20 июля 2020, 13:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
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Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
Коммерсантъ 07:20
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
RT на русском вчера в 06:16
Политика
В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 13:07
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
В документе указано, что использовать восстановленные автозапчасти или с другого автомобиля новыми правилами запрещено.
Tvoe-avto.com 05:53
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Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
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Недвижимость
В Москве образовался дефицит офисов для крупных компаний
В центре Москвы образовался дефицит предложения для аренды крупных офисных блоков класса А. За последние пять лет предложение офисов для аренды крупными компаниями сократилось до минимальных значений.
РБК 06:32
Авто
«АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам Lada Niva
Первые экземпляры модели Lada Niva начали поступать в дилерские центры «АвтоВАЗа». Продажи модели будут запущены в ближайшее время.
Известия 02:12
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Происшествия
Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
RT на русском 03:28
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
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Общество
В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине
Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Политика
Путин рассказал об ущемлении Крыма Украиной в пользу других регионов
Президент России Владимир Путин рассказал в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, что бывшее украинское руководство признавалось, что временами было вынуждено больше забирать у Крыма, чем вкладывать в него, когда регион еще находился в составе Украины.
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Политика
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Петербургское предприятие "Севмаш" заложило две подводные лодки "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор завода Михаил Будниченко.
РИА Новости 07:23
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Футбол
Зенит — Спартак 2:1
Ранее Иванов назначил пенальти в ворота «Спартака» с помощью VAR за фол Гапонова на Азмуне в штрафной площади «красно-белых».
Metaratings вчера в 12:13