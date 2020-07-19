Коронавирус

Советский спортСоветский спортВосемь футболистов узбекистанского клуба заразились коронавирусом

В чемпионате Узбекистана по футболу вновь выявлены массовые заражения коронавирусом У восьми футболистов узбекистанского клуба "Бухара" диагностировано заболевание COVID-19. Как сообщает championat.asia, «Бухара» стала уже четвертой командой страны, в которой произошла вспышка коронавируса.
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В узбекских футбольных клубах зафиксирована вспышка коронавируса

Фергана06:49

СМИ: пять футболистов «Пахтакора» заразились коронавирусом

Газета.Ruвчера в 03:54

Вспышка коронавируса произошла в узбекистанском клубе. Заболели 8 футболистов

Sport24.ru03:56

В клубе чемпионата Узбекистана выявлена вспышка коронавируса

Спорт-Экспресс03:55

В ещё одном клубе из Узбекистана вспышка коронавируса. Заражены восемь футболистов

Чемпионат03:31

Шота Арвеладзе мог заразиться коронавирусом от футболистов «Пахтакора»

Вестник Кавказавчера в 13:29

Восемь футболистов узбекистанского клуба заразились коронавирусом

Советский спорт04:14
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Происшествия

Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию

Интерфакс вчера в 05:57
Политика

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
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Игры

Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр

Консоль Xbox Series X может получить несколько эксклюзивных игр.
Актуальные Новости 01:55
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Происшествия

«Голая Афина» с протестов в США попала на видео

Lenta.ru 07:04
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Политика

Песков: указ о назначении врио главы Хабаровского края ещё не подписан

Москва, 20 июля 2020, 13:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
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Кино

Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов

Коммерсантъ 07:20
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

RT на русском вчера в 06:16
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Политика

В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 13:07
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Футбол

Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ

В документе указано, что использовать восстановленные автозапчасти или с другого автомобиля новыми правилами запрещено.
Tvoe-avto.com 05:53
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Армия и оружие

В Петербурге заложили фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов»

РИА Новости 07:30
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
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Недвижимость

В Москве образовался дефицит офисов для крупных компаний

В центре Москвы образовался дефицит предложения для аренды крупных офисных блоков класса А. За последние пять лет предложение офисов для аренды крупными компаниями сократилось до минимальных значений.
РБК 06:32
Авто

«АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам Lada Niva

Первые экземпляры модели Lada Niva начали поступать в дилерские центры «АвтоВАЗа». Продажи модели будут запущены в ближайшее время.
Известия 02:12
Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
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Здоровье

В Челябинске от коронавируса скончалась завотделением детской хирургии

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Происшествия

Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2

RT на русском 03:28
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Футбол

Фанаты «Спартака» потребовали отставки главы российского футбола

Lenta.ru 07:20
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Общество

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
Общество

В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине

Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 03:53
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Политика

Путин рассказал об ущемлении Крыма Украиной в пользу других регионов

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, что бывшее украинское руководство признавалось, что временами было вынуждено больше забирать у Крыма, чем вкладывать в него, когда регион еще находился в составе Украины.
Lenta.ru 07:25
Политика

В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием

Петербургское предприятие "Севмаш" заложило две подводные лодки "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор завода Михаил Будниченко.
РИА Новости 07:23
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Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
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Происшествия

В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету

REGNUM 02:59
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Футбол

Зенит — Спартак 2:1

Ранее Иванов назначил пенальти в ворота «Спартака» с помощью VAR за фол Гапонова на Азмуне в штрафной площади «красно-белых».
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