Коронавирус

Советский спортСоветский спортВосемь футболистов узбекистанского клуба заразились коронавирусом

В чемпионате Узбекистана по футболу вновь выявлены массовые заражения коронавирусом У восьми футболистов узбекистанского клуба "Бухара" диагностировано заболевание COVID-19. Как сообщает championat.asia, «Бухара» стала уже четвертой командой страны, в которой произошла вспышка коронавируса.
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В клубе чемпионата Узбекистана выявлена вспышка коронавируса

Спорт-Экспресс03:55

Восемь футболистов узбекистанского клуба заразились коронавирусом

Советский спорт04:14

Вспышка коронавируса произошла в узбекистанском клубе. Заболели 8 футболистов

Sport24.ru03:56

Матчи узбекской Суперлиги перенесли на неделю

Фергана11:00

В ещё одном клубе из Узбекистана вспышка коронавируса. Заражены восемь футболистов

Чемпионат03:31

У нескольких футболистов «Пахтакора» и «Бунёдкора» обнаружили коронавирус

Sputnik Узбекистанвчера в 06:25

СМИ: пять футболистов «Пахтакора» заразились коронавирусом

Газета.Ruвчера в 03:54
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Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Газета.Ru 09:31
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Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

По информации, у пары родился второй сын.
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Политика

Британский доклад о «российском вмешательстве» опубликуют 21 июля

Комитет парламента Великобритании по разведке опубликует доклад о "российском вмешательстве" в британскую политику 21 июля в 10.30 (12.30 мск), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:25
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Космос

Потенциально опасен: 24 июля к Земле приблизится гигантский астероид

В НАСА отметили, что длина астроида 2020 ND составляет 170 метров и он приблизится к Земле на расстояние в 0,034 астрономических единицы (5 086 328 км).
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Футбол

Глушаков одобрил поступок Ещенко после матча с «Зенитом»

Metaratings 11:01
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv 09:19
Киберспорт

Количество игроков в Sea of Thieves достигло 15 миллионов

CyberSport.ru 10:15
Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжаются в Хабаровске уже неделю.
Говорит Москва 18 июля в 03:24
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Политика

В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу

Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
РИА Новости 05:57
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
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Наука

Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной

В Великобритании заявили, что вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной.
Комсомольская правда 11:07
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Политика

Помпео заявил о внесении Кадырова в черный список

США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в черный список.
Известия 10:47
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Политика

Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
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Общество

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа

Самоизоляцию обязаны соблюдать пожилые люди В Тюменской области до 16 августа продлили режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19, говорится в сообщении регионального оперативного штаба.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:09
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Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

По данным, которые были получены исследователями, стало ясно, что владельцы мобильных гаджетов последовали в Москву, после - в Санкт-Петербург, а затем были зафиксированы на военных объектах в Архангельске и Северодвинске.
Территория новостей вчера в 00:26
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Общество

Саратовские выпускники сдали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Сегодня, 20 июля, экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли в штатном режиме.
АиФ Саратов 05:07
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
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Экономика

Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»

Эксперты опасаются, что в августе действительно наступят "черные" времена. Пройдут очередная деноминация рубля и девальвация.
Уфимские Заметки 08:30
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
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Политика

ПАСЕ отказалась от наблюдения за выборами в Белоруссии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась наблюдать за предстоящими 9 августа президентскими выборами в Белоруссии, несмотря на приглашение Минска.
Известия 10:37
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

РИА Новости вчера в 05:36
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Общество

МВД предложило вдвое повысить норматив смертности на дорогах

МВД России предлагает изменить целевой показатель смертности на российских дорогах, повысив его вдвое.
Компания 09:27
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:27
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Общество

В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога

В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Экономика сегодня 18 июля в 03:41
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Общество

Уральский схимонах Сергий оштрафован по делу о возбуждении ненависти

Верхнепышминский городской суд оштрафовал лишённого сана схимонаха Сергия (Романова) в рамках административного дела о возбуждении ненависти.
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Общество

Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
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