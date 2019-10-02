Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

с чего всё началось

Сразу 8 иностранных банков уже подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT.

Восемь иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT

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