Экономика
Expert.ruВосемь иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Сразу 8 иностранных банков уже подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT.
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с чего всё началось
Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).Известия29 сентября в 17:01
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Российский аналог SWIFT поможет Ирану и Турции защититься от санкций США
Экономика сегодня30 сентября в 07:30
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Американцы испытали водно-плазменный двигатель
Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.
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Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», — сказал президент.
РБК 13:31
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Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
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"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
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Сурков огласил условия для проведения саммита «нормандской четверки»
Помощник главы РФ Владислав Сурков заявил, что для согласования даты саммита "нормандской четверки" необходимо завершить и подтвердить разведение сил в Петровском и Золотом, пишет RT.
Народные новости 03:49
Экономика
«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook
Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
Культура
Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
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Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
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BFM.ru 03:45
Общество
Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака
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Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
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Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
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Ruposters.ru 07:59
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Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
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Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
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Онколог перечислил игнорируемые нами признаки лейкемии
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Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
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В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
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