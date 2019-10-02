Экономика
Expert.ruВосемь иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Сразу 8 иностранных банков уже подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT.
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Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).Известия29 сентября в 17:01
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Российский аналог SWIFT поможет Ирану и Турции защититься от санкций США
Экономика сегодня30 сентября в 07:30
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
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Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
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Общество
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Шоу-бизнес
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Bimru.ru вчера в 07:45
Футбол
Президент ФК «Ростов» не исключил переход Карпина в «Спартак»
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц выразил свое мнение о возможном переходе главного тренера Валерия Карпина в «Спартак», сообщает «Чемпионат».
Rostov gazeta 08:44
Футбол
Малком может вернуться на поле после матчей сборных
Сообщается, что реабилитация проходит дольше ожидаемого, однако 22-летний бразилец может вернуться после матчей сборных.
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Общество
Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми
44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
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Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Политика
Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
Футбол
Россия проиграла Ирландии на Кубке мира по регби
Сборная России по регби потерпела третье поражение на первенстве мира по регби в Японии.
Metaratings 08:31
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Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами
3DNews вчера в 13:01
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В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Финансы
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Российская газета 06:27
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Армия и оружие
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ТАСС 06:11
Политика
Норвежский депутат заявил, что Зеленский не оправдал надежд по Крыму
Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд, так как конфликт в Донбассе продолжается, а российский статус Крыма не признан.
РИА Новости вчера в 05:13
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«Нафтогаз» потребовал от Газпрома разблокировать туркменский газ
Как сообщало ИА REGNUM, после сентябрьских переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев может закупить российский газ у «других поставщиков».
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Футбол
Промес в шутку облил партнера по команде водой и получил жесткий ответ
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Спорт-Экспресс 08:39
Политика
Британия из-за Марса смягчила санкции против России
Великобритания внесла поправки в "Закон об экспорте", которые снимают некоторые ограничения на сотрудничество с Россией в рамках миссии ExoMars-2020.
РИА Новости 06:55