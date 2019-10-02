Экономика

Expert.ruExpert.ruВосемь иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT

Сразу 8 иностранных банков уже подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT.
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с чего всё началось

Знал бы откуп: ЦБ планирует отдать свою версию SWIFT на аутсорсинг

Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).
Известия29 сентября в 17:01

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К российскому аналогу SWIFT подключились восемь зарубежных банков

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К российскому аналогу SWIFT подключились 8 иностранных участников - ЦБ

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Восемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT

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К российскому аналогу SWIFT подключатся 8 иностранных участников

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К СПСФ подключились банки из ЕАЭС

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