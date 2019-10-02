Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

с чего всё началось

Экономика Медведев поддержал предложения Госдумы по бюджету Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам о рабочей встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждались предложения думских фракций о проекте бюджета страны, внесенного правительством в нижнюю палату.

Армия и оружие КНДР подтвердила успешный запуск нового типа ракеты с подводной лодки "Академия оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром", - говорится в сообщении агентства.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

Происшествия Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Политика Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.

Политика Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

Политика Премьер Ирака ввел в Багдаде комендантский час из-за протестов Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга, сообщает иракское информационное агентство INA.

Экономика Финансовый рынок выбрал нормы для «регуляторной гильотины» ЦБ Гильотина от ЦБ В сентябре ЦБ предложил работающим на финансовом рынке компаниям принять участие в анализе регулирующих отрасль документов, чтобы выявить утратившие актуальность или явно избыточные нормы.

Наука Женский оргазм появился в процессе эволюции К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.

Недвижимость Рост цен на жилье в России прекратился В среднем по всем городам «квадрат» упал в цене почти на 2 процента, а общая стоимость квартиры — на 1,4 процента.

Происшествия Следствие попросило арестовать замгендиректора «Аэрофлота» Следственный комитет попросил арестовать замгендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова и трех его предполагаемых сообщников по делу о мошенничестве, сообщили в Басманном суде Москвы в среду, 2 октября.

Политика Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера» На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.