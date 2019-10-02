Экономика

Expert.ruExpert.ruВосемь иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT

Сразу 8 иностранных банков уже подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT.
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с чего всё началось

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