Общество

Российская газетаРоссийская газетаВосемь из 68 фильмов, получивших господдержку, окупились в прокате

Только восемь из 68 российских фильмов, получивших господдержку в 2019 году, окупились в прокате. Это следует из данных, размещенных на портале Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК02:01

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Коммерсантъ05:32

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

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