Представители указанных клубов считают, что по-прежнему сохраняется риск заражения коронавирусом. Ранее руководство Серии А сообщало, что планирует доиграть сезон, как ситуация стабилизируется. 21 апреля представители лиги проведут встречу по поводу возможного продолжения сезона.

Восемь клубов Серии А не хотят возобновлять сезон

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