Коронавирус
Sport24.ruВосемь клубов Серии А выступили против доигрывания сезона в Италии
Восемь клубов итальянской Серии А заявили о своем несогласии с возможным проведением оставшихся матчей сезона после спада пандемии коронавируса.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 23:00, Ашберн
Армия и оружие
Министр обороны ФРГ самовольно решила купить истребители у США
Германия планирует купить у американской организации Boeing 45 истребителей модели F-18, сообщает Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны ФРГ.
ToDay News Ufa вчера в 14:04
Политика
Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса временно запретит иммиграцию в Соединенные Штаты.
РБК 22:32
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay
«Вероятно в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» («take or pay»)», — написал Медведев.
РБК 17:20
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Белоруссии
Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру советника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии, сообщила пресс-служба Белого дома.
RT на русском 17:09
Экономика
Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей
Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.
Lenta.ru 21:22
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Энергетика
Трамп прокомментировал отрицательную цену на нефть
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений, заявил, что это краткосрочное явление.
ТК Звезда 19:35
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Политика
Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru 07:17
Футбол
Кучук возглавит минское «Динамо»
Советский спорт 16:39
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия 18 апреля в 23:34
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета 21:06
Здоровье
Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил эффективность режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 01:35
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
Общество
В правительстве Северной Осетии насчитали всего 200 митингующих
В публикации на сайте Главы и Правительства Северной Осетии количество участников сегодняшнего стихийного митинга в центре Владикавказа оценили в скромную цифру.
Gradus.pro 13:35
Происшествия
Число жертв массового убийства в Канаде возросло
Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 16:13
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Политика
В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM 22:45
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Футбол
Джикия предложил с нового сезона вернуться на систему «осень-весна»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что сезон в России следует доиграть до конца нынешнего года, а затем вернуться к системе «весна-осень».
Матч ТВ 18:10
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
Культуромания 14:27
Технологии
Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций
Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
Lenta.ru 20:59
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru 22:53
Футбол
В ноябре 2012-го я в запасе с «Барсой», через год – уже бармен и разливаю текилу. Открытое письмо вратаря «Спартака»
Как за год может перевернуться жизнь. В 2012 году «Спартак» играл в Лиге чемпионов, а в Москву приезжала праймовая «Барселона».
Sports.ru 08:07