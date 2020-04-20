Восемь клубов итальянской Серии А заявили о своем несогласии с возможным проведением оставшихся матчей сезона после спада пандемии коронавируса.

Восемь клубов Серии А выступили против доигрывания сезона в Италии

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