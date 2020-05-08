Как стало известно «Чемпионату», в случае досрочного завершения РПЛ, РФС рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

с чего всё началось

РФС рассматривает вариант с проведением отдельного турнира за право играть в РПЛ в следующем сезоне, отмечает «Чeмпионат». По данным источника, в нем примут участие четыре главных аутсайдера главной футбольной лиги страны. Речь идет об «Оренбурге», «Рубине», «Крыльях Советов» и «Ахмате».

РФС может провести отдельный турнир за места в РПЛ

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