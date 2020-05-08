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ProstoProSportProstoProSportРФС может провести отдельный турнир за места в РПЛ

РФС рассматривает вариант с проведением отдельного турнира за право играть в РПЛ в следующем сезоне, отмечает «Чeмпионат». По данным источника, в нем примут участие четыре главных аутсайдера главной футбольной лиги страны. Речь идет об «Оренбурге», «Рубине», «Крыльях Советов» и «Ахмате».
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с чего всё началось

«Ахмат», «Рубин» и ещё шесть клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», в случае досрочного завершения РПЛ, РФС рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.
Чемпионат10:08

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Восемь клубов могут оспорить места в премьер-лиге в дополнительном турнире

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«Чемпионат»: в случае досрочного завершения сезона восемь клубов РПЛ и ФНЛ могут разыграть места в высшем дивизионе

Бомбардир.ру10:23

РФС может провести отдельный турнир за места в РПЛ

ProstoProSport10:20

«Ахмат», «Рубин» и другие клубы могут провести турнир за право сыграть в РПЛ

ODDS.ru10:27
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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