Восемь российских истребителей вылетали на перехват трёх стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе России. Об этом информирует Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

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