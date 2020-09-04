Армия и оружие
RT на русскомВосемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США
Восемь российских истребителей вылетали на перехват трёх стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе России. Об этом информирует Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.
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Восемь российских истребителей перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Комсомольская правда15:18
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Политика
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
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Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»
Evo-rus.com 08:41
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Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей
Российская газета вчера в 03:33
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Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний.
Ведомости 15:36
Политика
Россия получила более 30 обращений по вакцине от коронавируса
Российская сторона получила более 30 обращений из разных стран касательно российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:29
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Valve огласила планы на DPC-сезон
Разработчики Dota 2 опубликовали запись в своем блоге, в которой рассказали о своих дальнейших планах относительно DPC-сезона и The International 2020, а также коснулись темы эксклюзивных прав на трансляцию турниров.
Dota2.ru 12:45
Спорт
Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
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Известия 13:33
Космос
Европейский телескоп сделал самые детальные снимки поверхности Солнца
Астрономы из ФРГ, использующие самый крупный на европейской территории телескоп GREGOR сделали самые подробные снимки солнечной поверхности.
Discover24 вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Юдашкин поздравил детей Пугачевой и Галкина с началом учёбы
Юдашкин, несмотря на плохое самочувствие, пришёл с супругой в гости к певице и комику, чтобы поздравить с началом учебного года их детей — Гарри и Лизу.
News.ru 10:58
Футбол
Месси решил остаться в «Барселоне»
Известия 08:29
Космос
В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит
Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa 04:56
Политика
В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
Грузия поднимет свой флаг над российской военной базой в Южной Осетии, пообещал лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили.
Газета.Ru 02:35
Здоровье
Трансплантацию костного мозга смогут проводить в Ростовской области
Южная служба новостей 13:15
Политика
Володин назвал дело против депутатов Рады попыткой сорвать диалог с РФ
"Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины", - подчеркнул Вячеслав Володин.
Российская газета 14:08
Политика
Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косову
Президент Сербии Александр Вучич заявил о подписании с США двустороннего соглашения по непризнанному государству Косово.
RT на русском 12:49
Космос
Астероид размером с небоскрёб упадёт на землю в сентябре
Discover24 вчера в 06:23
Общество
Мурашко: Международные полеты не ухудшили ситуацию с COVID-19 в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению коронавирусной ситуации в России.
Российская газета 14:59
Происшествия
Никиту Белых этапировали из рязанской колонии в СИЗО в Кирове
Никиту Белых этапировали в Киров. Об этом рассказал адвокат бывшего губернатора Кировской области Андрей Грохотов, пишет «Интерфакс».
BFM.ru 09:48
Здоровье
В России в июле от коронавируса умерли 10 079 пациентов
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ТАСС 13:19
Экономика
Fitch оценило состояние «РуссНефти» как преддефолтное
В отчете Fitch указывается, что «РуссНефть» пропустила уже два платежа по кредиту, предоставленному ВТБ, на сумму в $46 млн.
РБК 13:31
Политика
США ввели санкции против четырёх официальных лиц Венесуэлы
Минфин США ввёл санкции против генпрокурора Венесуэлы Рейнальдо Муньоса Педросы, политика Давида Де Лимы, а также главы и члена Национального избирательного совета Индиры Альфонсо и Хосе Гутерреша.
RT на русском 11:42
Общество
Власти Сочи предупредили о ливнях, грозах, граде и смерчах на выходных
В Сочи на предстоящих выходных ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистой ветер и смерчи.
Газета.Ru 14:53
Шоу-бизнес
Актера Клюева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Народного артиста России Бориса Клюева похоронили в пятницу, 4 сентября, на Троекуровском кладбище в Москве, передает «РИА Новости».
Известия 11:05
Политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии.
РБК 11:54
Экономика
Набиуллина призвала банки скорее списать долги
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».
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Игры
AMD сделала анонс новых видеокарт в игре Fortnite
Анонс новой линейки видеокарт Radeon RX 6000 сделала AMD в видеоигре Fortnite, сообщает 4 сентября портал VideoCardz.
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Авто
Мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник
Практически половина россиян отметили, что мечтают о немецком внедорожнике с полным приводом. Его мощность составляет 200 л.с.
CT news 13:18
Происшествия
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки в нескольких регионах. Одна из них планировалась 1 сентября в школе.
РИА Новости 08:19
Кино
Топ-5 американского iTunes впервые возглавил российский фильм
Отечественную картину уже показали на более чем тринадцати международных фестивалях.
Evo-rus.com 14:06