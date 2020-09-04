Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВосемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

Восемь российских истребителей вылетали на перехват трёх стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе России. Об этом информирует Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.
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Российские истребители перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

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В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

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