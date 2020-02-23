Общество
RT на русскомЭвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
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Здесь будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения пациенты под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь на менее 14 дней без выхода из здания, и весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет охранять Росгвардия.
— Анна Попова, российский политикПервый канал 04:23
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Минниханов объяснил, почему россиян с лайнера Diamond Princess эвакуировали на карантин в Казань
Kazanfirst.ruвчера в 23:38
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