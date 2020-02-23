Общество

RT на русскомRT на русскомЭвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Читать в источнике
Комментировать66
Анна Попова
Здесь будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения пациенты под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь на менее 14 дней без выхода из здания, и весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет охранять Росгвардия.
— Анна Попова, российский политикПервый канал 04:23

Подробнее о событии

Росгвардия возьмет под охрану больницу в Казани, куда доставили эвакуированных из Японии

ТАСС03:39

Доставившие в Казань россиян с лайнера Diamond Princess спасатели пройдут обследование

Интерфакс01:55

Минниханов объяснил, почему россиян с лайнера Diamond Princess эвакуировали на карантин в Казань

Kazanfirst.ruвчера в 23:38

Казанский Кремль: У россиян с лайнера Diamond Princess нет повышенной температуры

Татар-информ02:40

Попова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян

РИА Новостивчера в 22:35

В больницу Казани доставили восемь россиян с лайнера Diamond Princess

RT на русском05:53

Эвакуированные с лайнера в Японии россияне прибыли в Казань на карантин

РБКвчера в 20:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия

Семьи погибших при взрыве газа в Азове получат по 1 млн рублей

Коммерсантъ 05:02
Политика

Социалист Бернард Сандерс побеждает на праймериз демократов в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, называющий себя социалистом, выигрывает первичное голосование в штате Невада за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии после подсчета 50% голосов.
REGNUM 02:40
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала живот после слухов о беременности

7Дней.ру вчера в 07:00
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
Российская газета вчера в 19:34
Политика

Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
Lenta.ru 05:25
Армия и оружие

Военные ЛНР поздравили «ВСУшников» с 23 февраля

Как сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты поздравили с 23 февраля по-своему: в прифронтовых посёлках ДНР снова разрушены дома мирных жителей.
Rusvesna.su 05:28
Политика

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Вести.Ru 05:10
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
ТАСС вчера в 15:38
Шоу-бизнес

Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат

В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Журналистская правда 04:50
Происшествия

Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru 21 февраля в 00:39
Футбол

Сульшер: Б. Фернандеш напоминает мне Скоулза

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сравнил полузащитника команды Бруну Фернандеша с легендарным игроком «красных дьяволов» Полом Скоулзом.
Чемпионат 04:35
Хоккей

Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ

Газета.Ru вчера в 17:21
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Коммерсантъ 03:29
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК 01:05
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Хоккей

42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» установил рекорд НХЛ

Газета.Ru вчера в 23:46
Биатлон

Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира

РИА Новости 05:21
Происшествия

Тюменские хирурги спасли жизнь проглотившей заколку девочке

Детские хирурги ОКБ № 2 в ходе сложнейшей операции извлекли проглоченный предмет из почки маленькой пациентки, сообщает пресс-служба ОКБ №2. Сразу после госпитализации врачи установили причину плохого самочувствия девочки - проведённый анализ крови показал наличие септического шока, причиной которого мог стать проглоченный ранее предмет.
NewsProm.Ru 01:37
Наука

В Арктических озерах обнаружены неизвестные науке виды рыб

На Камчатке, в Корякии и на Чукотке, при изучении озер, расположенных в отдаленных областях, ученые нашли ранее неизвестные виды рыб.
ToDay News Ufa 20 февраля в 06:02
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Авто

LADA Granta получила мощный мотор и подорожала

В дальнейшем «Супер-Авто» планирует выпускать LADA Granta и с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21116 объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил.
Автоновости дня 04:17
Биатлон

Дело российских биатлонистов в Италии могут расследовать полгода

Адвокат российского тренера Александра Касперовича Йоханн Цоггелер рассказал, что результаты следствия по делу о допинге, в рамках которого карабинеры в Италии провели обыски у членов сборной России по биатлону, можно ожидать до полугода.
Московский Комсомолец 06:15
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Вести.Ru 21 февраля в 08:19
Футбол

Оуэн спрогнозировал результат матча МЮ – «Уотфорд»

Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн в общении с BetVictor заявил, что «Манчестер Юнайтед» сыграет вничью с «Уотфордом» в матче 27-го тура АПЛ.«Манчестер Юнайтед» здорово проявил себя на «Стэмфорд Бридж» в понедельник, но у них была сложная игра в Брюгге в Лиге Европы в четверг.
Soccer.ru вчера в 01:47
Происшествия

В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек

В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Lenta.ru 03:44
Общество

Тельцы будут решать важные вопросы, а Львов ждет удача: гороскоп на предстоящую неделю

Тельцы Тельцам предстоит решать важные вопросы, от которых будет зависеть будущее.
Gorodkirov.ru вчера в 09:32
Футбол

В России закрылось трансферное окно

22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Sport.ru 21 февраля в 23:59
Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
News.ru вчера в 12:27
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное