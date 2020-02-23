Общество

РИА НовостиРИА НовостиВосемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

В субботу в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России из Японии эвакуировали российских граждан, которые находились на лайнере. У троих из них в этот период выявили новый коронавирус.
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Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19, вернулись на родину, они будут находиться на карантине в Казани, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.
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