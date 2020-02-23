Общество

Российская газетаРоссийская газетаВосемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в Россию

В Россию вернулись восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих во время пребывания на судне был выявлен новый коронавирус COVID-19, остальные россияне отказались от перелета. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.
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Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19, вернулись на родину, они будут находиться на карантине в Казани, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.
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Россияне с судна Diamond Princess будут находиться на карантине в Казани

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Сборная России обыграла Португалию в матче «Кубка Легенд»

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Открывается Берлинский кинофестиваль

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США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
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Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
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В Триполи надеются на создание базы США в Ливии для сдерживания России

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