Общество
Российская газетаВосемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в Россию
В Россию вернулись восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих во время пребывания на судне был выявлен новый коронавирус COVID-19, остальные россияне отказались от перелета. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.
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с чего всё началось
Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19, вернулись на родину, они будут находиться на карантине в Казани, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.РИА Новости16:13
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Трое – с коронавирусом. В Казань везут российских туристов с корабля Diamond Princess
Казанский репортер17:12
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