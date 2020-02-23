Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19, вернулись на родину, они будут находиться на карантине в Казани, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

с чего всё началось

В Россию вернулись восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих во время пребывания на судне был выявлен новый коронавирус COVID-19, остальные россияне отказались от перелета. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в Россию

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