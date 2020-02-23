Общество
РИА НовостиВосемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19, вернулись на родину, они будут находиться на карантине в Казани, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.
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Минниханов: россиян с лайнера Diamond Princess обеспечат в Казани всем необходимым
Татар-информвчера в 20:57
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