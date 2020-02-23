Общество

РИА НовостиРИА НовостиВосемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19, вернулись на родину, они будут находиться на карантине в Казани, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Главные новости к утру 23 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии

РИА Новостивчера в 22:35

Эвакуированные с лайнера в Японии россияне прибыли в Казань на карантин

РБКвчера в 20:35

Попова и Минниханов посетили больницу с эвакуированными из Японии

RT на русскомвчера в 23:22

Минниханов: россиян с лайнера Diamond Princess обеспечат в Казани всем необходимым

Татар-информвчера в 20:57

Восемь россиян с «Diamond Princess» размещены на карантин в больнице Казани

Интерфаксвчера в 21:08

СМИ: США отказались от эвакуации американцев с Diamond Princess в начале карантина

ТАССвчера в 19:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Футбол

Мариуполь - Заря: прогноз Kasa KasaT 22 февраля 2020

Отмечу, что такие классные результаты Заря стала показывать совсем недавно - предполагаю, что пока к команде не готовы, то и побеждать будет легче.
Ставка TV вчера в 06:20
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Российская газета 21 февраля в 19:28
Технологии

Google неожиданно выпустила новый Android 11

Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Газета DAILY 20 февраля в 14:45
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru вчера в 07:01
Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
N+1 21 февраля в 07:00
Интернет

Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу

Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
Pravda.Ru 21 февраля в 14:02
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru вчера в 02:59
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за время выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
РБК вчера в 15:48
Шоу-бизнес

Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома

RuNews24.ru 21 февраля в 03:55
Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день

Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
iXBT.com 20 февраля в 06:09
Здоровье

В Ухане откроют еще 19 временных больниц для заболевших коронавирусом

Первый вице-мэр Уханя Ху Ябо сообщил, что власти города планируют открыть еще 19 временных больниц для заразившихся коронавирусом, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 21 февраля в 09:54
Наука

Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции

Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
N+1 21 февраля в 11:07
Единоборства

Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168

Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Газета.Ru вчера в 22:00
Экономика

Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России

Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
РБК 20 февраля в 05:44
Единоборства

Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна

Газета.Ru вчера в 21:14
Кино

Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Piter.tv 21 февраля в 13:20
Музыка

Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
РИА Новости вчера в 16:56
Хоккей

«Каролина» на выезде обыграла «Торонто» в НХЛ

Газета.Ru вчера в 22:47
Космос

NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

N+1 вчера в 06:47
Экономика

Баффетт заявил о росте прибыли Berksihre Hathaway за год на 1900%

В 2019 году чистая прибыль инвестиционной компании Berksihre Hathaway составила $81 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 1900%.
РБК вчера в 23:21
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Гаджеты

Xiaomi запатентовала SIM-карту с накопителем и поддержкой 5G

RuNews24.ru 20 февраля в 15:25
Политика

США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
REGNUM вчера в 11:21
Культура

Третьяковка отмечает 141 год со дня рождения Малевича

Культуромания вчера в 23:58
Политика

Макрон рассказал о препятствии для торговой сделки ЕС и Британии

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что способно стать основным препятствием для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Великобританией.
Газета.Ru вчера в 21:59
Космос

Предприятие «Роскосмоса» в Москве реконструируют

Проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса предприятия.
Москва 24 20 февраля в 08:04
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском вчера в 03:38
Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 20 февраля в 08:56
Наука

Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии

Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Московский Комсомолец в Марий Эл 21 февраля в 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное