Общество
RT на русскомЭвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
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Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает.
— Татьяна Голикова, российский экономистТАСС вчера в 16:10
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
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Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону
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На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Экономика
Эксперт предсказал Украине продуктовый дефицит
Украину ждет серьезный дефицит продуктов в ближайшем будущем из-за коронавируса в Китае и роста цен в магазинах.
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Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал комментарий относительно будущего противостояния с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в субботу, 22 февраля, забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.
Космос
Программа защитит Землю от уничтожения астероидами
Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
Здоровье
Названы ошибочно считающиеся самыми полезными шесть продуктов
Гаджеты
Redmi может разочаровать фанатов Redmi K30 Pro 5G
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) уже начал готовить общественность к гряжущему анонсу нового флагманского смартфона Redmi K30 Pro 5G.
Общество
23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
Футбол
«Реал» потерпел второе поражение в Примере, уступив «Леванте»
Происшествия
При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек
В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
Космос
Исследователь рассказал об угрозе переноса вирусов из космоса на Землю
Исследователь рассказал об угрозе переноса вирусов из космоса на Землю.
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»
Общество
В городах-героях России пройдут салюты в честь Дня защитника Отечества
Праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества пройдут в городах-героях, а также городах дислокации штабов военных округов России 23 февраля, следует из указа главы Минобороны Сергея Шойгу.
Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
В ведомстве отметили, что при выборе десерта стоит читать состав продукта и следить за его сроком годности.
Происшествия
В Татарстане произошло массовое отравление парами хлора в бассейне
Армия и оружие
В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.
Армия и оружие
Директор Росгвардии поздравил подчиненных с Днем защитника Отечества
Сегодня в Москве в центральном аппарате Росгвардии глава ведомства Виктор Золотов поздравил своих подчиненных и ветеранов с наступающим праздником - Днем защитника Отечества.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
Общество
Жители Екатеринбурга собрали 160 млн рублей на лечение девочки со СМА
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила Правительство России рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией из средств федерального бюджета.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.