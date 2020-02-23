Общество

RT на русскомRT на русскомЭвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
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Татьяна Голикова
Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает.
— Татьяна Голикова, российский экономистТАСС вчера в 16:10

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