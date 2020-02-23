Общество
Политика СегодняВосемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Восемь граждан РФ, находившихся на японском лайнере Diamond Princess во время вспышки на нем нового коронавируса, вернулись в Россию. У троих из них были выявлены симптомы заражения.
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Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает.
— Татьяна Голикова, российский экономистТАСС вчера в 16:10
с чего всё началось
В Российскую Федерацию возвратились 8 россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС", - отметила Голикова.Интерфаксвчера в 16:15
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