Общество

Политика СегодняПолитика СегодняВосемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

Восемь граждан РФ, находившихся на японском лайнере Diamond Princess во время вспышки на нем нового коронавируса, вернулись в Россию. У троих из них были выявлены симптомы заражения.
Читать в источнике
Комментировать
Татьяна Голикова
Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает.
— Татьяна Голикова, российский экономистТАСС вчера в 16:10
с чего всё началось

У троих россиян с лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

В Российскую Федерацию возвратились 8 россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС", - отметила Голикова.
Интерфаксвчера в 16:15

Подробнее о событии

Россияне с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

Газета.Ru01:50

В Минздраве рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом россиян

Известия04:14

Как прошла эвакуация россиян с лайнера Diamond Princess

RT на русском05:06

В Минздраве рассказали о самочувствии россиян с коронавирусом

РИА Новости03:42

Стало известно о состоянии эвакуированных с японского лайнера россиян

Lenta.ru04:51

Главные новости к утру 23 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

Восемь эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян вернулись на родину

ТАССвчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Авто

LADA Granta получила мощный мотор и подорожала

Автоновости дня 04:17
Единоборства

Прямой эфир боя Уайлдер против Фьюри проведёт «Рен ТВ»

Чемпионат вчера в 14:30
Общество

Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране

Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 03:51
Общество

На Украине запрос «23 февраля» в Google в тройке лидеров, несмотря на отмену праздника

По данным сервиса Google Trends, третьим самым популярным в украинском сегменте Google является запрос на украинском языке "23 февраля праздник", таких запросов было более 5 тыс. Его смогли обогнать только два запроса - "День ангела Валентины" и "Евровидение нацотбор-2020", финал которого на Украине состоялся накануне.
ТАСС 07:44
Здоровье

Полуфиналисты конкурса «Лидеры России» поделились настоящими мужскими историями

Полуфиналисты конкурса "Лидеры России" в Центральном федеральном округе поделились своими настоящими мужскими историями в День защитника Отечества.
Life.ru 07:40
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Общество

Вологжан предупредили об ухудшении погодных условий

22 и 23 февраля на территории Вологодской области ожидается порывистый ветер до 21 м/с, а также сильный снег и дождь.
Онлайн Вологда вчера в 05:54
Наука

Ученые выяснили, что сосуды и сердце регулируют разные механизмы

Российские ученые обнаружили, что работу сердца и сосудов регулируют разные механизмы, которые не зависят друг от друга.
Anonsens вчера в 17:18
Общество

Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани

Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Российская газета 05:04
Политика

Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова

Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
РИА Новости 07:29
Гаджеты

В Китае анонсирован самый мощный смартфон в мире

Флагманы компании Mi 10 и Mi 10 Pro, которые набрали в тесте AnTuTu почти 600 тысяч баллов, уступают рекорд другому производителю из Китая Самый мощный смартфон в мире называется Realme X50 Pro.
АБН 07:35
Гаджеты

Выпущен первый компактный PC на китайском процессоре Zhaoxin KaiXian

На этой неделе компания Ruijie Networks, специализирующаяся на сетевых технологиях, выпустила свой первый мини-PC с китайским процессором Zhaoxin KaiXian KX-U6780A.
Игромания.ру 05:48
Армия и оружие

В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты вчера в 11:27
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

РИА Новости 20 февраля в 15:02
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru вчера в 13:31
Армия и оружие

Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 07:08
Происшествия

Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе

РИА Новости 04:30
Биатлон

Марте Ройселанн выиграла масс-старт на Чемпионате мира по биатлону

Программу первенства мира по биатлону закончит мужская гонка в масс-старте.
ГЛАС.RU 07:22
Политика

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Вести.Ru 05:10
Общество

В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки

Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Суть событий 04:21
Космос

SpaceX снова обещает доставить туристов на орбиту

TelecomDaily 20 февраля в 06:12
Футбол

«Аякс» подписал вингера «Сан-Паулу» за 15 миллионов евро

«Аякс» заплатил за игрока 15,75 млн евро, сумма может увеличиться до 21,75 млн евро за счет бонусов.
Спорт-Экспресс 06:24
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
ГЛАС.RU 21 февраля в 02:47
Космос

Исследователь рассказал об угрозе переноса вирусов из космоса на Землю

Исследователь рассказал об угрозе переноса вирусов из космоса на Землю.
Политическая Экспертиза 19 февраля в 23:30
Путешествия

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru 07:29
Гаджеты

На сайте американского магазина появились новые AirPods за $399

В базу товаров американского магазина Target добавили новые несколько товаров от Apple.
The GEEK 04:54
Армия и оружие

Анатомия молчаливой жестокости

Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Еженедельник Звезда 20 февраля в 22:12
Футбол

Бартомеу не намерен уходить в отставку с поста президента «Барселоны»

Хосеп Мария Бартомеу не собирается покидать должность президента каталонской «Барселоны», несмотря на критику болельщиков и недавний скандал с социальными сетями, сообщает Mundo Deportivo.
Чемпионат 06:52
Авто

О спецавтомобилях на базе LADA рассказал «АвтоВАЗ»

Представители напомнили о двух пикапах на основе Lada Granta и 4x4, которые за счет конструкции обладают неплохой грузоподъемностью, что позволит их использовать в различных целях.
ГЛАС.RU 21 февраля в 09:43
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо

Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Известия 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное