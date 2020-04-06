Коронавирус
РосбалтВосьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье
В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным властей, заболевание подтверждено у женщины, которая после возвращения из Мексики находилась в инфекционном отделении краевой больницы с симптомами ОРВИ.
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с чего всё началось
В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один - восьмой по счету - случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона.Российская газетавчера в 22:17
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Восемь случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье
Общественное телевидение Приморьявчера в 23:24
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