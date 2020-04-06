с чего всё началось

В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным властей, заболевание подтверждено у женщины, которая после возвращения из Мексики находилась в инфекционном отделении краевой больницы с симптомами ОРВИ.

Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье

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Общество Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Происшествия В Томской области частично обрушилась стена больницы По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.

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Армия и оружие США продолжают сканировать российские С-400 в Крыму и Сирии Специалисты смогли выяснить, что парная работа американских военных самолётов и беспилотников у побережья Крыма и российской военной авиабазы «Хмеймим» в Сирии связана со сканированием частот российских систем С-400, получив контроль над которыми, американская сторона сможет беспрепятственно нарушать границы России.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

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Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.