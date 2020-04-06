Коронавирус

РосбалтРосбалтВосьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье

В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным властей, заболевание подтверждено у женщины, которая после возвращения из Мексики находилась в инфекционном отделении краевой больницы с симптомами ОРВИ.
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с чего всё началось
В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один - восьмой по счету - случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает
 пресс-служба правительства региона.
Российская газетавчера в 22:17

Подробнее о событии

В Приморье число зараженных коронавирусом достигло восьми человек

РБК00:32

Восемь случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье

Общественное телевидение Приморьявчера в 23:24

Ещё три? Количество инфицированных COVID-19 в Приморье может увеличиться

Восток-Медиавчера в 22:38

В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19

Российская газетавчера в 22:17

Ещё один случай заболевания коронавирусом подтверждён в Приморье

Владивосток-Новостивчера в 22:03

В Приморье выявлен восьмой случай заражения коронавирусом

Primpress.ruвчера в 21:50

В Приморье подтвержден восьмой случай заражения коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 22:23
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Футбол

Фёдор Смолов нарушил карантин в Испании и прилетел в Москву

Российский футболист Фёдор Смолов нарушил условия карантина в Испании и на частном самолёте прилетел в Москву.
ТВ Центр вчера в 12:20
Футбол

Медведева приняла участие в запущенном Роналду челлендже

RT на русском вчера в 16:03
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Политика

Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков

"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
Москва 24 вчера в 06:50
Общество

Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:56
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

RT на русском вчера в 02:16
Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:40
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Происшествия

В Томской области частично обрушилась стена больницы

По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.
РБК 00:57
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области

Вечерняя Москва 04 апреля в 20:11
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Политика

Трамп пожелал Джонсону выздоровления от коронавируса

Президент США Дональд Трамп пожелал здоровья британскому премьер-министру Борису Джонсону, который борется с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:54
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости вчера в 10:50
Политика

Режим самоизоляции: как изменились города России в период эпидемии

Президент РФ Владимир Путин принял решение продлить введенный из-за эпидемии COVID-19 нерабочий период до 30 апреля.
РИА Новости 03 апреля в 09:41
Экономика

В России представлены стресс-сценарии при кризисе в экономике

Минэкономразвития разработал два стресс-сценария развития кризиса в экономике, пишет РБК.
BFM.ru 01:56
Происшествия

Под Саратовом обнаружен скелет человека

REGNUM 01:01
Общество

Роспотребнадзор выявил основной способ передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ToDay News Ufa вчера в 10:15
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
РИА Новости вчера в 18:03
Экономика

ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Московский Комсомолец 04 апреля в 19:54
Армия и оружие

США продолжают сканировать российские С-400 в Крыму и Сирии

Специалисты смогли выяснить, что парная работа американских военных самолётов и беспилотников у побережья Крыма и российской военной авиабазы «Хмеймим» в Сирии связана со сканированием частот российских систем С-400, получив контроль над которыми, американская сторона сможет беспрепятственно нарушать границы России.
Avia.pro вчера в 23:34
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Происшествия

В Красноярске второй раз за две недели напали на медика скорой помощи

РИА Новости 01:39
Общество

Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
РБК вчера в 21:16
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.
Известия вчера в 23:23
Футбол

Милевский: странно, что в Белоруссии продолжают играть в футбол

Газета.Ru вчера в 20:45
Технологии

Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Интерфакс вчера в 23:29
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