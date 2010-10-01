За последние сутки в Подмосковье выявили 797 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Восемь сотен новых случаев заражения коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки

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Происшествия В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области. 2