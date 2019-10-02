Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

с чего всё началось

Восемь иностранных банков подключились к системе передачи финансовых сообщений (СПФС), российскому аналогу SWIFT. Три из них уже работают, а остальные заключили договор и сейчас находятся на стадии тестирования, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Восемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT

Культура Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».

Наука Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей Опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти у любителей стейков тоже преувеличена К такому выводу пришли ученые из семи стран, которые объединились в Международный консорциум по диетическим стандартам (NutriRECS) и проанализировали статьи, которые когда-либо касались этого вопроса.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Политика Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.

Политика В Крыму назначен новый премьер-министр республики Слухи о разделении должностей главы Республики Крым и председателя республиканского Совмина ходили с момента выборов в Госсовет, прошедших 8 сентября текущего года.

Политика Трамп пообещал «поладить» с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".

Политика Путин объяснил необходимость ухода России от доллара Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Происшествия Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Здоровье Онкологи центра Блохина составили график увольнений Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.

Происшествия Убийца сотрудника СКР согласился на арест Обвиняемый сообщил суду, что действовал из мести Басманный суд Москвы арестовал до 1 декабря жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, который в минувший вторник нанес смертельный удар ножом сотруднику Следственного комитета России (СКР) полковнику Владиславу Капустину.