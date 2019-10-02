Экономика
КоммерсантъВосемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Восемь иностранных банков подключились к системе передачи финансовых сообщений (СПФС), российскому аналогу SWIFT. Три из них уже работают, а остальные заключили договор и сейчас находятся на стадии тестирования, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
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с чего всё началось
Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).Известия29 сентября в 17:01
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