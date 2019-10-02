Экономика
КоммерсантъВосемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Восемь иностранных банков подключились к системе передачи финансовых сообщений (СПФС), российскому аналогу SWIFT. Три из них уже работают, а остальные заключили договор и сейчас находятся на стадии тестирования, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
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Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).Известия29 сентября в 17:01
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Российский аналог SWIFT поможет Ирану и Турции защититься от санкций США
Экономика сегодня30 сентября в 07:30
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд арестовал до 30 ноября замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 млн рублей.
Интерфакс 12:20
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джентльмены» Гая Ричи
NewInform 12:04
Экономика
ФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию.
РБК 12:25
Политика
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Политика
Путин пошутил о вмешательстве в выборы в США
На большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся в декабре 2016 года, глава государства развеселил журналистов своим ответом на вопрос корреспондента американского издания The Wall Street Journal о возможности досрочных выборов президента в 2017 году.
Труд 09:34
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru вчера в 12:00
Авто
В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей
На Авто.ру появилось объявление о продаже бэтмобиля, точной копии машины из фильма «Бэтмен против Супермена».
Журнал Авто.ру 06:46
Происшествия
Тренер по боксу скончался после драки в кузбасском баре
В больнице кузбасского города Ленинска-Кузнецкого умер 25-летний тренер по боксу Болот Атакулов, который пострадал во время драки в одном из баров.
ТК Звезда 09:36
Футбол
РФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Камаз" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов.
ТАСС 09:13
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма вчера в 07:50
Здоровье
Диетолог назвала самое вредное мясо для человека
Medical Note 09:46
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Гаджеты
GoPro представила две новые камеры
Компания GoPro презентовала две новых экшн-камеры: GoPro Hero 8 Black, которую можно дополнять аксессуарами, и Max, оснащенную тремя объективами для 360-градусной съемки.
Профиль вчера в 15:57
Политика
Слухи о возвращении Яценюка в правительство Украины опровергли
Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк не ведет переговоров с новой властью о своем назначении на пост первого вице-премьера в действующем правительстве.
Lenta.ru 10:34
Политика
Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде
Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Русская Планета 07:50
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Происшествия
Тысячи протестующих вышли на улицы Багдада
На центральную площадь иракской столицы вышли тысячи людей, недовольных нищетой, безработицей и коррупцией.
Вести.Ru 00:32
Культура
Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
REGNUM 04:38
Авто
Great Wall представила рамный Haval H9 для экстремального бездорожья
Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель презентовал версию новинки для экстремального бездорожья.
Новые автомобили 30 сентября в 23:42
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru вчера в 10:48
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 22:28
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Политика
ООН получила обращение России о визовых проблемах с США
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы о визовых проблемах со стороны Соединённых Штатов.
RT на русском 12:41