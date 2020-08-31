Южно-Сахалинск, 31 августа 2020, 02:52 — REGNUM На Сахалине пропали три человека, которые направились от села Отрадное морем на лодке к вулкану Тятя для сбора ягод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Прокат «Довода» за рубежом в 41 стране, включая большую часть Европы, Южную Корею и Канаду собрал $53 млн при том, что бюджет картины с участием Джона Дэвида Вашингтона, Роберта Паттинсона и Элизабет Дебики в главных ролях составил от $200 до $250 млн.