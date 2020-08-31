Новая девушка Брэда Питта оказалась замужем за 68-летним бизнесменом

27-летняя фотомодель, с которой прогуливался голливудский красавец, не только находится в официальном браке с мужчиной гораздо старше себя, но и воспитывает с ним 7-летнего сына.