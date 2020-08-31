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Вести.Ru
Вести.Ru

Воскресные протесты в Минске разогнал дождь

После воскресных протестов в Минске задержали около 140 человек.В источнике
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vtomske.ru

«Подарка не будет»: в Белоруссии прошли протесты в день рождения Лукашенко. Главное

vtomske.ru23:45
Вести.Ru

Воскресные протесты в Минске разогнал дождь

Вести.Ru23:34
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:00
Новые Известия

На главном проспекте Минска силовики заблокировали большую группу протестующих

Новые Известиявчера в 08:15

«Манчестер Сити» предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет

Появилась информация, относительно трудового договора "Манчестера Сити", который был предложен Лионелю Месси За 5 лет карьеры аргентинец сможет заработать примерно 500 миллионов евро.
«Манчестер Сити» предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет
Честный рейтинг букмекеров18:37

На Сахалине спасатели ищут пропавших сборщиков ягод

Южно-Сахалинск, 31 августа 2020, 02:52 — REGNUM На Сахалине пропали три человека, которые направились от села Отрадное морем на лодке к вулкану Тятя для сбора ягод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
REGNUM19:52
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известиявчера в 03:40
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Asteraвчера в 01:46
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Триллер Нолана «Довод» собрал за первую неделю проката более $50 млн

Прокат «Довода» за рубежом в 41 стране, включая большую часть Европы, Южную Корею и Канаду собрал $53 млн при том, что бюджет картины с участием Джона Дэвида Вашингтона, Роберта Паттинсона и Элизабет Дебики в главных ролях составил от $200 до $250 млн.
МИР 2417:40