Коронавирус

ТелепортТелепортВосьмая смерть от коронавируса зарегистрирована в Амурской области

22 июня выявлено 59 новых случаев COVID-2019, а всего 1399 случаев. 454 человек выздоровели, зарегистрировано восемь летальных исходов от заболевания коронавирусом. С заболевшими контактировали 2575 человек (в Благовещенске - 1148, в Свободном - 567).
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Восьмая смерть от коронавируса официально зарегистрирована в Амурской области

АСН24вчера в 20:48

Восьмой летальный исход от коронавируса подтвержден в Амурской области

Вести - Амурская областьвчера в 20:26

В Амурской области выросло количество смертей от COVID-19

Амур.инфовчера в 20:18

В Ивановском районе и Тынде растет коэффициент распространения COVID-2019: сводка за сутки

Амурская правдавчера в 20:16

Восьмая смерть от коронавируса зарегистрирована в Амурской области

Телепортвчера в 20:26

Коронавирус в Приамурье 23 июня: В Амурской области подтвердилась восьмая смерть от COVID-19

КП - Благовещенсквчера в 21:22

59 новых случаев COVID-19 выявили в Приамурье

ИА Порт Амурвчера в 04:49
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Экономика

Ювелирные сети сокращают число магазинов

Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ 21 июня в 17:59
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Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
Известия вчера в 20:42
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Политика

Адвокат обвиняемого по делу MH17 заявил о фабрикации доказательств

Адвокат Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении в 2014 году в Украине самолёта Boeing 777 рейса MH17, Баудевейн ван Эйк в ходе рассмотрения дела заявил, что доказательства могли быть сфабрикованы или подброшены, передаёт ТАСС.
Право.ру вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Беременная в третий раз Алена Ашмарина узнала, что ждет двойню

Девушка не смогла сохранить брак с отцом двух своих дочерей, затем имел место быть скандальный роман с Ильей Григоренко и «на закуску» роман с неизвестным мужчиной, который бросил ее узнав о третьей беременности.
Bimru.ru 01:41
Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
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Хоккей

Стала известна платёжная ведомость «Металлурга»

«Спорт Бизнес-Online» опубликовал данные платёжной ведомости хоккейной команды «Металлург» (Магнитогорск).
ГЛАС.RU 03:16
Общество

В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

Газета.Ru 02:18
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Хоккей

Третьяк прокомментировал сдвиг начала ЧМ-2021

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал перенос сроков проведения чемпионата мира-2021 в Беларуси и Латвии.
ProstoProSport 02:58
Общество

В горбольнице №5 Челнов из 300 коек свободными остаются лишь 16

В горбольнице №5 был, там 300 коечный фонд, 284 - на сегодня заполнены.
Kazanfirst.ru вчера в 12:02
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Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
РБК вчера в 17:00
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Футбол

Ла Лига в ближайшее время планирует вернуть болельщиков на стадионы

Руководство Ла Лиги подготовило обновлённый медицинский регламент в условиях проведения соревнований при коронавирусе.
Soccer.ru 03:09
Экономика

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Коммерсантъ 02:59
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Политика

Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

РИА Новости вчера в 17:01
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Политика

Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 01:17
28
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Общество

В Екатеринбург прилетели 103 россиянина из Таджикистана

В Екатеринбург прилетели 103 россиянина из Душанбе.
Областная газета 02:25
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Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
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Шоу-бизнес

Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца

В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ вчера в 04:02
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Футбол

«Пол, я тебя очень уважаю». Моуринью ответил на критику Мерсона

Кажется, они начались с Пола Мерсона. Я должен сказать, что я сильно уважаю таких людей, как он, поэтому хочу ответить вежливо.
Sport24.ru вчера в 10:19
Наука

В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета

По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform вчера в 13:55
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Футбол

«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом

В матче 24-го тура Чемпионата России по футболу «Ростов» - «Арсенал», команда с юга России сможет сыграть основным составом, сообщает «Спорт-экспресс».
Первый Тульский вчера в 08:07
Общество

Коронавриусом за сутки заболели 49 липчан

Всего на территории региона выявлено 3487 случаев новой коронавирусной инфекции.
Gorod48 02:55
Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета вчера в 03:26
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Политика

На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией

Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена продолжить разрыв таких документов, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости вчера в 13:07
551
Общество

Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Известия вчера в 23:48
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Происшествия

Ефремову диагностировали хронический алкоголизм

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
Lenta.ru 02:44
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Хоккей

Четверых советских игроков предложили включить в Зал славы хоккея

Добавим, что в настоящее время из советских и российских хоккеистов в Зал славы включены вратарь Владислав Третьяк, а также Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев и Сергей Зубов.
МИР 24 вчера в 08:11
Общество

У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья

У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
РБК вчера в 23:00
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Здоровье

Врачи из Карелии награждены орденом Пирогова за борьбу с коронавирусом

Орден Пирогова учрежден 19 июня 2020 года в честь выдающегося русского ученого и хирурга, основоположника военно-полевой хирургии в России Николая Пирогова.
АиФ Карелия 21 июня в 10:36
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