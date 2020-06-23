Коронавирус
ТелепортВосьмая смерть от коронавируса зарегистрирована в Амурской области
22 июня выявлено 59 новых случаев COVID-2019, а всего 1399 случаев. 454 человек выздоровели, зарегистрировано восемь летальных исходов от заболевания коронавирусом. С заболевшими контактировали 2575 человек (в Благовещенске - 1148, в Свободном - 567).
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Восьмой летальный исход от коронавируса подтвержден в Амурской области
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