Политика
Вести.RuВосьми представителям МИД, Минобороны и Роскосмоса не дали визы США
Восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации Роскосмос в этом году не получили визы США для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов во время заседания этого комитета.
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Армия и оружие
Глава Пентагона сообщил о переброске 1 тыс. военных из Сирии в Ирак
РБК 20 октября в 03:12
Политика
Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
РЕН ТВ вчера в 18:04
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском вчера в 08:17
Наука
Синтез-газ предложили производить с помощью «искусственного листа»
Ученым удалось создать систему, которая производит синтез-газ из углекислого газа и воды под действием солнечного света.
Индикатор вчера в 20:03
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня вчера в 04:41
Политика
Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к юноше
Бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.
Известия вчера в 18:55
Происшествия
Гендиректор артели арестован по делу о прорыве дамб под Красноярском
RT на русском вчера в 13:36
Гаджеты
Китайцы показали очень маленький x86-й PC
Игромания.ру вчера в 21:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала помолвочное кольцо
Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.
Srnsk вчера в 20:27
Политика
Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском вчера в 16:36
Происшествия
Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске
Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.
РИА Новости вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК вчера в 01:25
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС вчера в 07:50
Футбол
Роналду считает, что матч против «Локомотива» важнее «Золотого мяча»
Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что коллективные достижения ему важнее личных.
ProstoProSport вчера в 15:12
Авто
Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня вчера в 05:48
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня вчера в 06:00
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru вчера в 09:59
Авто
Представлен «коробочный» набор для перевода автомобилей на электротягу
Motor вчера в 10:44
Экономика
В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год
Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
Российская газета вчера в 12:05
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Общество
Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году
Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
Газета.Ru вчера в 10:53
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 19:36
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Происшествия
Семеро туристов застряли на канатной дороге на Алтае
В результате падения дерева на туристической базе "Благодать" в городе Белокурихе Алтайского края произошла остановка канатной дороги, на которой находилось семь человек, включая десятилетнего ребёнка.
Life.ru вчера в 12:19
Здоровье
Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя
Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Слово и Дело вчера в 18:57
Футбол
Дзюба принёс «Зениту» крупную победу над «Ростовом»
Свободная Пресса 19 октября в 18:13