Происшествия
Вести ФМВосьмиклассник напал с ножом на учительницу в Ульяновске
ЧП произошло в школе номер 81 во время урока математики. Как сообщили в СКР по региону, 15-летний школьник несколько раз ударил в живот кухонным ножом учителя алгебры и геометрии. 59 летняя женщина госпитализирована.
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Мать восьмиклассника, ударившего ножом учителя, попала в одну из ульяновских больниц
Ульяновск.Экспресс10:27
Раненую в заволжской школе учительницу прооперировали, с детьми работают психологи
Ульяновская правда10:05
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Политика
Путин: поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по изменению Основного закона сообщил, что уже поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию.
Космос
Астрономы нашли пригодную для жизни экзопланету
Астрономы проанализировали все доступные параметры экзопланеты K2-18b, включая строение и состав ее атмосферы, и пришли к выводу, что на планете могут быть все условия для существования жизни земного типа.
Космос
Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Политика
В Крыму ответили на слова Зеленского о национальной идее Украины
Ранее Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea 2020 заявил, что "возвращение" Крыма является частью национальной идеи Украины.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
Армия и оружие
В армии США признали, что утратили часть своего превосходства над Россией
Американские Вооруженные силы нуждаются в хорошем финансировании, так как утратили часть своего превосходства над армиями таких стран, как РФ и Китай, заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Общество
Хозяин автобуса, который попал под поезд в Макаровском районе, не ответит за травмы туристов
Микроавтобус с пассажирами, который накануне, 26 февраля, попал под локомотив на железнодорожной линии в Макаровском районе, принадлежит «серому» туроператору.
Здоровье
Российские врачи призвали Мишустина наладить закупку лекарств для больных муковисцидозом
Российские врачи обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой наладить закупку лекарств для больных муковисцидозом — редким генетическим заболеванием, которое поражает железы внешней секреции и функции дыхания.
Гаджеты
Компания Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865
Компания Qualcomm рассекретила флагманские смартфоны, функционирующие на процессоре Snapdragon 865.
Шоу-бизнес
Поклонская призвала звезд не превращать Госдуму РФ в «Голубой огонек»
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
Космос
NASA воссоздало полет «Аполлона-13» над обратной стороной Луны
Происшествия
Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США
На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
Политика
Украина созывает встречу глав МИД «нормандской четверки»
Для подготовки нового саммита на уровне глав государств Украина планирует созвать глав МИД «нормандской четверки».
Транспорт
S7 назвала нарушением конкуренции ограничение полетов в Южную Корею
Российская авиакомпания S7 Airlines считает нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок введение запрета на полеты в Южную Корею для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», сообщил RNS гендиректор S7 Group Антон Еремин.
Наука
Танец маленьких роботов
Чтобы помочь этому осуществиться, исследователи разработали децентрализованный алгоритм. протестировали его на 1024 роботах в виртуальной симуляции и 100 роботах — показанных на фотографии выше — в «реальной».
Футбол
Российская премьер-лига представила новый трофей турнира
Состоялась презентация нового кубка, который получит победитель турнира Российской премьер-лиги.
Культура
В Якутии снимают документальный фильм о сестре милосердия Кэт Марсден
Якутская компания "Арктикфильм" стала инициатором проекта документального фильма об англичанке Кэт Марсден, которая в XIX веке отправилась из Британии в Якутию, чтобы найти лекарство от лепры - целебную траву, произрастающую в якутской тайге.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
Политика
Постпредство РФ при ООН прокомментировало невыдачу виз США
Выступая на заседании комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания, Кузьмин отметил, что кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как выглядела 25 лет назад
Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram опубликовала архивные снимки, которые были сделаны 25 лет назад.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах
Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Происшествия
Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков
Из лаборатории, обнаруженной в цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, оперативники МВД изъяли 368 килограммов синтетического психостимулятора α-PVP и более 1,8 тонны прекурсоров.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Общество
Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона
Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.