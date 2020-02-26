Происшествия

Вести ФМВести ФМВосьмиклассник напал с ножом на учительницу в Ульяновске

ЧП произошло в школе номер 81 во время урока математики. Как сообщили в СКР по региону, 15-летний школьник несколько раз ударил в живот кухонным ножом учителя алгебры и геометрии. 59 летняя женщина госпитализирована.
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Мать восьмиклассника, ударившего ножом учителя, попала в одну из ульяновских больниц

Ульяновск.Экспресс10:27

В Ульяновске задержали напавшего на учительницу школьника

ТАСС09:34

Мать подростка, напавшего на учительницу, попала в больницу

Ульяновск онлайн09:15

«В соцсетях подростка нашли множество фото колумбайнеров». Издание «Подъём» о личности школьника, который пырнул ножом учительницу алгебры

Ulpressa05:23

Раненую в заволжской школе учительницу прооперировали, с детьми работают психологи

Ульяновская правда10:05

В Ульяновске по факту покушения на убийство учительницы возбуждено уголовное дело

Медиа 7304:20

В ульяновской школе, где ранили учителя, не было металлоискателя

РИА Новости08:22
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Политика

Путин: поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по изменению Основного закона сообщил, что уже поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию.
Парламентская газета 08:03
Космос

Астрономы нашли пригодную для жизни экзопланету

Астрономы проанализировали все доступные параметры экзопланеты K2-18b, включая строение и состав ее атмосферы, и пришли к выводу, что на планете могут быть все условия для существования жизни земного типа.
РИА Новости 19:00
Космос

Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса

Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
REGNUM вчера в 18:44
Общество

У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

ТАСС 10:05
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РБК 19:42
Политика

В Крыму ответили на слова Зеленского о национальной идее Украины

Ранее Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea 2020 заявил, что "возвращение" Крыма является частью национальной идеи Украины.
Москва 24 07:21
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
ToDay News Ufa вчера в 07:21
Армия и оружие

В армии США признали, что утратили часть своего превосходства над Россией

Американские Вооруженные силы нуждаются в хорошем финансировании, так как утратили часть своего превосходства над армиями таких стран, как РФ и Китай, заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Интерфакс 11:36
Общество

Хозяин автобуса, который попал под поезд в Макаровском районе, не ответит за травмы туристов

Микроавтобус с пассажирами, который накануне, 26 февраля, попал под локомотив на железнодорожной линии в Макаровском районе, принадлежит «серому» туроператору.
РИА Сахалин-Курилы 19:29
Здоровье

Российские врачи призвали Мишустина наладить закупку лекарств для больных муковисцидозом

Российские врачи обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой наладить закупку лекарств для больных муковисцидозом — редким генетическим заболеванием, которое поражает железы внешней секреции и функции дыхания.
Новая газета 13:34
Гаджеты

Компания Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865

Компания Qualcomm рассекретила флагманские смартфоны, функционирующие на процессоре Snapdragon 865.
Актуальные Новости 15:03
Шоу-бизнес

Поклонская призвала звезд не превращать Госдуму РФ в «Голубой огонек»

Аргументы недели 08:56
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
StarHit.ru вчера в 09:00
Космос

NASA воссоздало полет «Аполлона-13» над обратной стороной Луны

Популярная механика 06:35
Происшествия

Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США

На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
Lenta.ru 17:20
Гаджеты

Недорогой телефон Nokia TA-1212 показался на изображениях

3DNews 06:40
Политика

Украина созывает встречу глав МИД «нормандской четверки»

Для подготовки нового саммита на уровне глав государств Украина планирует созвать глав МИД «нормандской четверки».
Росбалт 06:11
Транспорт

S7 назвала нарушением конкуренции ограничение полетов в Южную Корею

Российская авиакомпания S7 Airlines считает нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок введение запрета на полеты в Южную Корею для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», сообщил RNS гендиректор S7 Group Антон Еремин.
Rambler News Service 09:54
Наука

Танец маленьких роботов

Чтобы помочь этому осуществиться, исследователи разработали децентрализованный алгоритм. протестировали его на 1024 роботах в виртуальной симуляции и 100 роботах — показанных на фотографии выше — в «реальной».
Индикатор 15:36
Религия

Совещание глав и делегаций поместных церквей завершилось в Аммане

ТАСС 18:52
Футбол

Российская премьер-лига представила новый трофей турнира

Состоялась презентация нового кубка, который получит победитель турнира Российской премьер-лиги.
ФАН 12:57
Культура

В Якутии снимают документальный фильм о сестре милосердия Кэт Марсден

Якутская компания "Арктикфильм" стала инициатором проекта документального фильма об англичанке Кэт Марсден, которая в XIX веке отправилась из Британии в Якутию, чтобы найти лекарство от лепры - целебную траву, произрастающую в якутской тайге.
SakhaNews 19:40
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Армия и оружие

Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе

Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
REGNUM 06:29
Политика

Постпредство РФ при ООН прокомментировало невыдачу виз США

Выступая на заседании комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания, Кузьмин отметил, что кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает.
Политика Сегодня вчера в 19:43
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как выглядела 25 лет назад

Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram опубликовала архивные снимки, которые были сделаны 25 лет назад.
Газета Кемерова 05:15
Авто

Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах

Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Tvoe-avto.com 13:08
Происшествия

Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков

Из лаборатории, обнаруженной в цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, оперативники МВД изъяли 368 килограммов синтетического психостимулятора α-PVP и более 1,8 тонны прекурсоров.
Российская газета 07:33
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru 10:26
Общество

Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона

Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
РИА Новости 08:04
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