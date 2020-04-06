с чего всё началось

В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным властей, заболевание подтверждено у женщины, которая после возвращения из Мексики находилась в инфекционном отделении краевой больницы с симптомами ОРВИ.

Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье

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