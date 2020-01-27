Экономика
ИзвестияВоспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию
За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.
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Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Армия и оружие
Замгенсека ООН призвал США и Россию продлить СНВ-3
Заместитель генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу заявила, что ООН призывает США Россию продлить договор СНВ-3 на пять лет.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Культура
Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Общество
Граждан Китая с подозрением на коронавирус не пропустят в Благовещенск
По данным властей области, приостановка перевозок не связана с новым типом коронавируса из Китая.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту «Шереметьево»
Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с клубом из третьего дивизиона Англии
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Шрусбери Таун" в матче 1/16 Кубка Англии.
Шоу-бизнес
Виктория Боня исчезла после поездки в Перу
Боня предупредила, что 4 дня не будет публиковать stories, но 24 января поклонники заметили, что ее страница в Instagram вовсе пропала.
Происшествия
Убитую женщину нашли под снегом напротив кладбища в Быкове
Убитую 45-летнюю женщину нашли 22 января под снегом на улице Красноармейской напротив кладбища в селе Быков Долинского района.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80
Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
Здоровье
Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней
Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.
Биатлон
Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей
На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
Армия и оружие
Украинские боевики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе
Украинские боевики с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районах оккупированных Украиной н.п. Попасной и Троицкого.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $61
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $61 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 24 января.
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
Политика
Мишустин утвердил список стран с упрощенным въездом через Владивосток
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень государств, для граждан которых устанавливается упрощенный порядок въезда в Россию через порт Владивосток, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Футбол
Гончаренко: у Чалова есть хорошая связка со Шкуриным
Спорт
Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе
Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Происшествия
Момент взрыва газа в жилом доме в Махачкале попал на видео
Момент взрыва бытового газа, который произошел в жилом здании в Махачкале, попал на видео.
Происшествия
Число погибших из-за ливней в Бразилии выросло до 53 человек
Число жертв наводнений в бразильских штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, вызванных сильнейшими ливнями, выросло до 53 человек, передает РИА "Новости".
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат
Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
Общество