Экономика

ИзвестияИзвестияВоспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.
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В России резко подорожал йод

Известия18:35

В России резко выросли цены на йод

ТК Звезда19:24

В России серьезно выросли цены на йод

РЕН ТВ18:55
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Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Известия 16:54
Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 24 января в 13:42
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Замгенсека ООН призвал США и Россию продлить СНВ-3

Заместитель генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу заявила, что ООН призывает США Россию продлить договор СНВ-3 на пять лет.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ 10:03
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
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В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

BFM.ru 11:48
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru 24 января в 23:11
Общество

Граждан Китая с подозрением на коронавирус не пропустят в Благовещенск

По данным властей области, приостановка перевозок не связана с новым типом коронавируса из Китая.
РБК 10:18
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru вчера в 08:27
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
РИА Новости 16:14
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту «Шереметьево»

Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
REGNUM 13:08
Футбол

«Ливерпуль» сыграл вничью с клубом из третьего дивизиона Англии

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Шрусбери Таун" в матче 1/16 Кубка Англии.
Газета.Ru 13:54
Шоу-бизнес

Виктория Боня исчезла после поездки в Перу

Боня предупредила, что 4 дня не будет публиковать stories, но 24 января поклонники заметили, что ее страница в Instagram вовсе пропала.
Телепрограмма вчера в 08:55
Происшествия

Убитую женщину нашли под снегом напротив кладбища в Быкове

Убитую 45-летнюю женщину нашли 22 января под снегом на улице Красноармейской напротив кладбища в селе Быков Долинского района.
АСТВ 19:08
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
RT на русском 19:03
Здоровье

Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней

Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.
Говорит Москва 10:41
Биатлон

Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
РБК 11:08
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Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
Армия и оружие

Украинские боевики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе

Украинские боевики с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районах оккупированных Украиной н.п. Попасной и Троицкого.
ИА Новороссия 12:16
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $61

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $61 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 24 января.
REGNUM 24 января в 10:03
Футбол

Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры

Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
ProstoProSport 24 января в 06:44
Политика

Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Газета.Ru 08:18
Политика

Мишустин утвердил список стран с упрощенным въездом через Владивосток

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень государств, для граждан которых устанавливается упрощенный порядок въезда в Россию через порт Владивосток, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 09:21
Футбол

Гончаренко: у Чалова есть хорошая связка со Шкуриным

Чемпионат 12:20
Спорт

Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе

Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Брянская улица 07:39
Происшествия

Момент взрыва газа в жилом доме в Махачкале попал на видео

Момент взрыва бытового газа, который произошел в жилом здании в Махачкале, попал на видео.
Народные новости 10:07
Происшествия

Число погибших из-за ливней в Бразилии выросло до 53 человек

Число жертв наводнений в бразильских штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, вызванных сильнейшими ливнями, выросло до 53 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:23
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат

Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
NewInform вчера в 09:21
Общество

Сапожников сказал, что в водители для новых автобусов идут неохотно

Московский Комсомолец Чита 18:49
Как работают Яндекс.Новости?
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