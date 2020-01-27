Экономика

ИзвестияИзвестияВоспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В России резко подорожал йод

Известия18:35

В России резко выросли цены на йод

ТК Звезда19:24

В России серьезно выросли цены на йод

РЕН ТВ18:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
RT на русском 19:03
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
РИА Новости 16:14
Происшествия

Убитую женщину нашли под снегом напротив кладбища в Быкове

Убитую 45-летнюю женщину нашли 22 января под снегом на улице Красноармейской напротив кладбища в селе Быков Долинского района.
АСТВ 19:08
Баскетбол

Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта

Газета.Ru 15:59
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Российская газета 14:04
Здоровье

Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
РБК 05:54
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда 07:20
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:30
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Космос

В России построят новые станции спутниковой системы «Гонец»

В России планируется в ближайшие полгода ввести в эксплуатацию новые станции спутниковой системы "Гонец".
РЕН ТВ 18:15
Гаджеты

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip получит 8-дюймовый экран

Южнокорейская компания Samsung презентует свой новый складной смартфон Galaxy Z Flip уже 11 февраля совместно с моделями линейки Galaxy S20.
UfaTime.ru 06:41
Экономика

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.
РИА Новости 24 января в 02:47
Космос

Завершились испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»

Подошли к концу испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020» в Тулузе в центре компании Airbus в условиях, имитирующих марсианские.
Актуальные Новости вчера в 04:51
Происшествия

ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Шоу-бизнес

Боярская показала фото отца без очков и шляпы. Его трудно узнать

Глава семейства — Михаил Сергеевич — позирует совсем по-домашнему, без привычных очков и шляпы.
Телеканал 360° 07:17
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту «Шереметьево»

Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
REGNUM 13:08
Армия и оружие

Sohu назвало двух самых надежных союзников России в войне против США

Обозреватель портала из Поднебесной отмечает, что США ведут себя агрессивно по отношению к России, и даже конфликт, который Вашингтон раздувает с Ираном, потенциально направлен против Москвы.
ПолитРоссия 10:07
Кино

Билл Мюррей появится в новой части «Охотников за привидениями»

Режиссером картины «Охотники за привидениями: Наследники» станет Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего предыдущие фильмы франшизы.
Известия 16:46
Культура

Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
ТАСС 08:56
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 15:34
Энергетика

Россия может прервать транзит газа через Польшу

Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу.
Piter.tv 12:26
Здоровье

Врачи назвали несколько причин переедания и способов борьбы с ним

Эксперт Центра медицинской профилактики в Екатеринбурге Ирина Бородина прояснила, что причины переедания следует искать ещё в детстве и, как следствие, у людей возникает привычка «заедать» неудовлетворенные потребности.
Ugpressa.ru 10:13
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $61

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $61 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 24 января.
REGNUM 24 января в 10:03
Теннис

Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
News.ru вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Три подбородка и много морщин: как сейчас выглядит звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко

Многие фанаты заметили, что Кравченко значительно набрала вес. У артистки можно увидеть три подбородка и очень много морщин.
Donday.ru 12:57
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru 24 января в 23:11
Футбол

Мадридский «Реал» вернул себе лидерство в Ла Лиге

ГЛАС.RU 17:12
Общество

Китай поможет США эвакуировать сотрудников генконсульства в Ухане

Правительство Китая поможет США эвакуировать сотрудников американского генконсульства из Уханя — города, в котором зафиксировали вспышку коронавируса.
iReactor 01:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное