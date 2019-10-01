Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВоспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком

Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
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Проверка начата после смерти воспитанницы интерната от ожогов

РЕН ТВ01:24

Санитарка, оставившая 15-летнюю девочку в ванне с горячей водой, уволена

Сахалин.Инфо01:14

Прокуратура Сахалина проверит обстоятельства смерти девочки, которую заживо сварили в кипятке

РИА Сахалин-Курилывчера в 21:44

Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком

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На Сахалине ребенок из дома-интерната умер от ожогов из-за неосторожности санитарки

ТАССвчера в 19:34

По факту смерти девочки в доме-интернате Сахалинская прокуратура организовала проверку

SakhalinMedia.ruвчера в 19:30

На Сахалине девочка из дома-интерната умерла от ожогов

АСТВвчера в 17:42
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Происшествия

СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке

Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК вчера в 19:29
Армия и оружие

Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе

В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.
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Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса

В карте интеграции России и Белоруссии не идет речь о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 01:00
Происшествия

В красноярском заповеднике медведь загнал на скалу трёх человек

Как сообщили ИА REGNUM в краевом учреждении «Спасатель», хищник загнал на скалу «Чёртов палец» трёх человек.
REGNUM вчера в 23:59
Происшествия

МВД усилило контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках

МВД России приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что позволит сократить число необоснованных решений по таким делам.
ТАСС вчера в 20:02
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Ульяновское предприятие показало новую версию популярного малотоннажного грузовика УАЗ «Профи».
SpeedMe вчера в 16:30
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Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости вчера в 13:19
Армия и оружие

Китай впервые продемонстрировал новейшую баллистическую ракету DF-41

Китай впервые продемонстрировал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) DF-41 ("Дунфэн-41" или CSS-X-10, согласно классификации НАТО) в ходе парада в честь 70-летия образования КНР.
Московский Комсомолец вчера в 23:45
Футбол

Новый игрок «Ростова» Павел Мамаев рассказал о жизни в тюрьме

Новый полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о том, как провёл год в тюрьме.
Donday.ru вчера в 18:59
Здоровье

В Красноярском крае на здравоохранение выделят 238,3 млрд рублей

RuNews24.ru 01:28
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46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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Шоу-бизнес

Тома Круза заметили в киевском метро

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Дзюба: вызвал бы Карпина на дуэль

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба заявил, что вызвал бы на дуэль Валерия Карпина во время совместной работы в московском «Спартаке».
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Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Общество

Знаки Зодиака, с которыми все хотят дружить

Весы - знак, который стремится к гармонии. Если у него все хорошо, то общаться с ним и дружить – это сплошное удовольствие.
Московский Комсомолец 29 сентября в 16:42
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Футбол

«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ

ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 14:23
Кино

На НТВ вышел сериал про ангарского маньяка

Сериал создан по мотивам реального расследования преступлений серийного убийцы Михаила Попкова — милиционера из Ангарска, бывшего оперативного дежурного, более известного как «ангарский маньяк».
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Человек-паук останется в киновселенной Marvel

Глава Marvel Studios Кевин Файги испытал радость, получив известие о том, что Человек-паук останется супергероем киновселенной Marvel.
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Наука

Специалисты поделились итогами эксперимента с нейтрино

Международная команда специалистов впервые попыталась выяснить массу нейтрино – частиц, которые наполняют нашу Вселенную.
Goroday.ru вчера в 21:47
Политика

Глава МИД Индии: Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, закупать ли военную технику у РФ

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе это касается и вопроса приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС вчера в 23:55
Политика

Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Происшествия

В колонии изнасилование обернулось массовой дракой

Рамблер вчера в 14:08
Политика

WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского

Государственный секретарь США Майк Помпео принял участие в июльском разговоре между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 16:29
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
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Здоровье

Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске

"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк вчера в 21:52
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru 28 сентября в 11:45
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