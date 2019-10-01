Происшествия
РИА НовостиВоспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
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Прокуратура Сахалина проверит обстоятельства смерти девочки, которую заживо сварили в кипятке
РИА Сахалин-Курилывчера в 21:44
По факту смерти девочки в доме-интернате Сахалинская прокуратура организовала проверку
SakhalinMedia.ruвчера в 19:30
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Происшествия
СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК вчера в 19:29
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.
REGNUM вчера в 01:53
Политика
Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса
В карте интеграции России и Белоруссии не идет речь о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 01:00
Происшествия
В красноярском заповеднике медведь загнал на скалу трёх человек
Как сообщили ИА REGNUM в краевом учреждении «Спасатель», хищник загнал на скалу «Чёртов палец» трёх человек.
REGNUM вчера в 23:59
Происшествия
МВД усилило контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках
МВД России приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что позволит сократить число необоснованных решений по таким делам.
ТАСС вчера в 20:02
Авто
УАЗ выпустил грузовик «Профи» в виде самосвала
Ульяновское предприятие показало новую версию популярного малотоннажного грузовика УАЗ «Профи».
SpeedMe вчера в 16:30
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Армия и оружие
Китай впервые продемонстрировал новейшую баллистическую ракету DF-41
Китай впервые продемонстрировал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) DF-41 ("Дунфэн-41" или CSS-X-10, согласно классификации НАТО) в ходе парада в честь 70-летия образования КНР.
Московский Комсомолец вчера в 23:45
Футбол
Новый игрок «Ростова» Павел Мамаев рассказал о жизни в тюрьме
Новый полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о том, как провёл год в тюрьме.
Donday.ru вчера в 18:59
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Тома Круза заметили в киевском метро
Газета.Ru вчера в 19:14
Футбол
Дзюба: вызвал бы Карпина на дуэль
Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба заявил, что вызвал бы на дуэль Валерия Карпина во время совместной работы в московском «Спартаке».
RT на русском вчера в 16:28
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Общество
Знаки Зодиака, с которыми все хотят дружить
Весы - знак, который стремится к гармонии. Если у него все хорошо, то общаться с ним и дружить – это сплошное удовольствие.
Московский Комсомолец 29 сентября в 16:42
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Футбол
«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ
ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 14:23
Кино
На НТВ вышел сериал про ангарского маньяка
Сериал создан по мотивам реального расследования преступлений серийного убийцы Михаила Попкова — милиционера из Ангарска, бывшего оперативного дежурного, более известного как «ангарский маньяк».
Байкал-Daily 00:14
Кино
Человек-паук останется в киновселенной Marvel
Глава Marvel Studios Кевин Файги испытал радость, получив известие о том, что Человек-паук останется супергероем киновселенной Marvel.
REGNUM 28 сентября в 04:08
Наука
Специалисты поделились итогами эксперимента с нейтрино
Международная команда специалистов впервые попыталась выяснить массу нейтрино – частиц, которые наполняют нашу Вселенную.
Goroday.ru вчера в 21:47
Политика
Глава МИД Индии: Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, закупать ли военную технику у РФ
Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе это касается и вопроса приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС вчера в 23:55
Политика
Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Происшествия
В колонии изнасилование обернулось массовой дракой
Рамблер вчера в 14:08
Политика
WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского
Государственный секретарь США Майк Помпео принял участие в июльском разговоре между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 16:29
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Здоровье
Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске
"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк вчера в 21:52
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru 28 сентября в 11:45