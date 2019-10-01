Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.

Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком

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