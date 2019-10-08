Футбол

Мойка78Мойка78Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за 500 тысяч

В интервью YouTube-каналу «Рашен Football» он вспомнил, что когда он играл за петербургское «Динамо» в Футбольной национальной лиге, ему предложили сдать игру за 500 тысяч рублей. По его словам, надо был «сгореть» первый тайм в один гол.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Воспитанник «Зенита» рассказал о договорном матче

Газета.Ru07:25

Воспитанник «Зенита» рассказал, как его убеждали сыграть договорной матч

АБН08:53

Воспитанник «Зенита» рассказал, как ему предлагали сдать матч

Петербургский дневник08:19

Бывший игрок петербургского «Динамо» рассказал о договорном матче

МР7.ру08:07

Воспитанник «Зенита» признался, что ему предлагали сдать матч за 500 тысяч рублей

Sport24.ru09:16

Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за полмиллиона

РИА Новости07:11

Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах: «Когда был в „Динамо“ СПб, предлагали сдать игру за 500 тысяч рублей»

Sports.ru06:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 23:08, Ашберн
Экономика

В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru 19:11
Футбол

Сборная России начала готовиться к матчу с Шотландией

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:01
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация на юго-востоке Украины является следствием конфликта России и Украины.
Газета.Ru 10:21
Кино

Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

Ридус вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

RT на русском 08:09
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Известия 03:25
Путешествия

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости 22:59
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Армия и оружие

Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии

Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM 07:46
Происшествия

Саратовских полицейских подозревают в пытках задержанного утюгом

По данным агентства «Свободные новости», инцидент произошёл во время допроса задержанного, которого подозревали в краже крупной суммы денег.
Говорит Москва 10:45
Авто

ОСАГО в России подорожает в два раза

Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня вчера в 02:43
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Политика

СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с Демпартией

«Аткинсон сообщил, что осведомителя и кандидата связывали профессиональные отношения», — сообщил знакомый с ситуацией источник Washington Examiner.
РБК 21:01
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы недолеченной

Напомним, что актрису госпитализировали в столичную клинику 13 сентября. У Заворотнюк диагностирована неоперабельная опухоль мозга.
Кривое-зеркало.ру 05:49
Шоу-бизнес

«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены

Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru 10:16
Политика

NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб сообщила о том, что на Западе пришли к выводу, что за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК 22:22
Общество

Госдума уменьшает возраст для выхода на негосударственную пенсию

Законопроектом устанавливается, что граждане смогут выйти на негосударственную пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в то время как выход на страховую (обычную) пенсию останется после его повышения с 1 января 2019 года неизменным - 60 и 65 лет соответственно.
Росбалт 08:05
Кино

Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон

Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru вчера в 15:30
Кино

Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»

Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru вчера в 17:21
Экономика

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Как отметила Квривишвили, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, и в Тбилиси, основываясь на этой динамике, ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр".
РИА Новости 18:40
Политика

Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 11:30
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Экономика

Кефер заявил, что денег на депо в КСК у правительства Забайкалья нет

Кефер пояснил, что примерная требующаяся сумма превышает 100 млн рублей и работа по их получению в рамках нацпроекта «Чистый воздух» сейчас ведется с Минприроды РФ.
Московский Комсомолец Чита 22:01
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Космос

Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв

Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru вчера в 05:00
Экономика

Экс-гендиректор «Магнита» Ольга Наумoва нашла новую работу

Forbes 04:35
Хоккей

Хоккеисты МХЛ заработали 258 минут штрафа за массовую драку

Известия 17:42
Политика

В США раскритиковали «Северный поток-2» и прорекламировали свой СПГ

Рик Перри предложил Европе "безопасную" альтернативу российскому газу в виде поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Здоровье

Названы продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.
Волга-Медиа 22:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Басель Абдулфаттах
Российский футболист
Российский футболист, защитник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное