Футбол
Мойка78Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за 500 тысяч
В интервью YouTube-каналу «Рашен Football» он вспомнил, что когда он играл за петербургское «Динамо» в Футбольной национальной лиге, ему предложили сдать игру за 500 тысяч рублей. По его словам, надо был «сгореть» первый тайм в один гол.
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Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Футбол
Сборная России начала готовиться к матчу с Шотландией
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация на юго-востоке Украины является следствием конфликта России и Украины.
Кино
Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Армия и оружие
Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии
Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
Происшествия
Саратовских полицейских подозревают в пытках задержанного утюгом
По данным агентства «Свободные новости», инцидент произошёл во время допроса задержанного, которого подозревали в краже крупной суммы денег.
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
Политика
СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с Демпартией
«Аткинсон сообщил, что осведомителя и кандидата связывали профессиональные отношения», — сообщил знакомый с ситуацией источник Washington Examiner.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы недолеченной
Напомним, что актрису госпитализировали в столичную клинику 13 сентября. У Заворотнюк диагностирована неоперабельная опухоль мозга.
Шоу-бизнес
«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены
Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Политика
NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб сообщила о том, что на Западе пришли к выводу, что за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
Общество
Госдума уменьшает возраст для выхода на негосударственную пенсию
Законопроектом устанавливается, что граждане смогут выйти на негосударственную пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в то время как выход на страховую (обычную) пенсию останется после его повышения с 1 января 2019 года неизменным - 60 и 65 лет соответственно.
Кино
Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Экономика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Как отметила Квривишвили, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, и в Тбилиси, основываясь на этой динамике, ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр".
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Экономика
Кефер заявил, что денег на депо в КСК у правительства Забайкалья нет
Кефер пояснил, что примерная требующаяся сумма превышает 100 млн рублей и работа по их получению в рамках нацпроекта «Чистый воздух» сейчас ведется с Минприроды РФ.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
Политика
В США раскритиковали «Северный поток-2» и прорекламировали свой СПГ
Рик Перри предложил Европе "безопасную" альтернативу российскому газу в виде поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки.
Здоровье
Названы продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.