В интервью YouTube-каналу «Рашен Football» он вспомнил, что когда он играл за петербургское «Динамо» в Футбольной национальной лиге, ему предложили сдать игру за 500 тысяч рублей. По его словам, надо был «сгореть» первый тайм в один гол.

Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за 500 тысяч

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