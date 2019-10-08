Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что в бытность игроком петербургского "Динамо" ему поступило предложение поучаствовать в договорном матче, который должен был пройти под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за полмиллиона

Политика Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Белоруссии Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах, сообщил РБК источник, близкий к российскому правительству.

Происшествия Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Политика Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.

Гаджеты Google запретит производителям выпускать смартфоны на Android 9 Документ GMS Requirements последней версии регламентирует технические требования, которым должны соответствовать смартфоны и планшеты на базе Android, чтобы получить одобрение от Google и установить на устройства Google Mobile Services.

Здоровье Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Происшествия Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.

Общество В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер» Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.

Единоборства Промоутер Усика назвал причины нежелания провести бой с Устиновым Напомним, что ранее Владимир Хрюнов, менеджер Устинова, заявил о готовности своего боксёра заменить Спонга в бою с Усиком, назначенном на следующую неделю.

Спорт Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо Министерство спорта России отправило во всемирное антидопинговое агентство (WADA) письмо с ответами на интересующие вопросы.

Общество Разработан закон о блокировке электронной почты россиян В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.

Экономика Глава МВФ прогнозирует падение мировой экономики Ведь еще два года назад, продолжила Георгиева, мировая экономика демонстрировала рост и процветание.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.

Единоборства Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.

Игры Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.

Космос Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.

Культура В Китае запретили все серии «Южного парка» Правительство Китая приказало удалить в подконтрольном ему сегменте интернета все серии и упоминания «Южного парка».

Гаджеты Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.

Футбол ФК «Тамбов» не планирует менять тренера ФК «Тамбов», дебютант премьер-лиги, после 12 туров занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Футбол «Милан» отправил в отставку Джампаоло «Милан» объявляет, что Марко Джампаоло был снят с поста главного тренера команды.

Кино Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» В YouTube на официальном канале Adult Swim опубликован трейлер четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».

Политика Работу Первого комитета ГА ООН приостановили до 10 октября Председатель Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения Сача Серхио Льорентти Солис сообщил, что работа комитета приостановлена и будет продолжена 10 октября.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.