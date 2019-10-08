Футбол
РИА НовостиВоспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за полмиллиона
Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что в бытность игроком петербургского "Динамо" ему поступило предложение поучаствовать в договорном матче, который должен был пройти под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Политика
Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах, сообщил РБК источник, близкий к российскому правительству.
РБК 10:03
Хоккей
«Люди греются на курорте и поливают грязью государство. Мне кажется, лучше промолчать». Откровенное интервью Малкина «Матч ТВ»
Корреспондент «Матч ТВ» в Питтсбурге взял интервью у форварда «Пингвинз» Евгения Малкина.
Матч ТВ 13:08
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Политика
Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Гаджеты
Google запретит производителям выпускать смартфоны на Android 9
Документ GMS Requirements последней версии регламентирует технические требования, которым должны соответствовать смартфоны и планшеты на базе Android, чтобы получить одобрение от Google и установить на устройства Google Mobile Services.
Вечерний курьер 09:45
Здоровье
Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов
Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
ТАСС вчера в 11:11
Происшествия
Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Единоборства
Промоутер Усика назвал причины нежелания провести бой с Устиновым
Напомним, что ранее Владимир Хрюнов, менеджер Устинова, заявил о готовности своего боксёра заменить Спонга в бою с Усиком, назначенном на следующую неделю.
Матч ТВ 09:19
Спорт
Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо
Министерство спорта России отправило во всемирное антидопинговое агентство (WADA) письмо с ответами на интересующие вопросы.
Вести.Ru 13:25
Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Экономика
Глава МВФ прогнозирует падение мировой экономики
Ведь еще два года назад, продолжила Георгиева, мировая экономика демонстрировала рост и процветание.
УтроNews 10:50
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия 07:09
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
Интерфакс 11:49
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Культура
В Китае запретили все серии «Южного парка»
Правительство Китая приказало удалить в подконтрольном ему сегменте интернета все серии и упоминания «Южного парка».
Секрет фирмы вчера в 12:21
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina
Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Gazeta.SPb 05:48
Футбол
ФК «Тамбов» не планирует менять тренера
ФК «Тамбов», дебютант премьер-лиги, после 12 туров занимает последнюю строчку в турнирной таблице.
Московский Комсомолец Тамбов 10:46
Футбол
«Милан» отправил в отставку Джампаоло
«Милан» объявляет, что Марко Джампаоло был снят с поста главного тренера команды.
Бомбардир.ру 13:36
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти»
В YouTube на официальном канале Adult Swim опубликован трейлер четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».
Культуромания вчера в 03:52
Политика
Работу Первого комитета ГА ООН приостановили до 10 октября
Председатель Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения Сача Серхио Льорентти Солис сообщил, что работа комитета приостановлена и будет продолжена 10 октября.
RT на русском 13:02
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика
В России ожидается новая волна отставок губернаторов
Если отставки все-таки будут произведены, то выборы среди кандидатов на их места состоятся уже в сентябре 2020 года.
Регион online 03:15