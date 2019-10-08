Футбол

РИА НовостиРИА НовостиВоспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за полмиллиона

Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что в бытность игроком петербургского "Динамо" ему поступило предложение поучаствовать в договорном матче, который должен был пройти под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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