Как сообщает ТАСС, во время фотографирования с малышами - в том числе детьми из многодетных и малообеспеченных семей - Путин пообщался с детьми. В какой-то момент к нему обратился мальчик с рукой в гипсе, попросив сделать фотографию. Один из охранников помог ребенку сделать фото с президентом.

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