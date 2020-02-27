Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДетдомовец попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Как сообщает ТАСС, во время фотографирования с малышами - в том числе детьми из многодетных и малообеспеченных семей - Путин пообщался с детьми. В какой-то момент к нему обратился мальчик с рукой в гипсе, попросив сделать фотографию. Один из охранников помог ребенку сделать фото с президентом.
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Воспитанник московского детдома попросил Путина о помощи

Lenta.ru10:37

Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой

Вести.Ru13:43

Бабушке обратившегося к Путину воспитанника детдома помогут оформить опеку

ТАСС12:10

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

РБК11:04

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Газета.Ru13:53

Воспитанник детдома в Москве попросил Путина о помощи

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Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
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Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

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Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
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Армия и оружие

Сирийские военные сбили в Идлибе турецкий беспилотник

Военнослужащие сирийской армии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в провинции Идлиб . Об этом сообщает агентство SANA.
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Курс евро на Московской бирже вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и поднялся выше 73 рублей первый раз с сентября прошлого года.
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Армия и оружие

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В честь Дня Сил специальных операций (ССО), который отмечается в России 27 февраля, Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы российского спецназа.
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Кто поедет от России на «Евровидение-2020»?

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ВОЗ обеспокоен динамикой эпидемии нового коронавируса вне Китая

Как сообщает ToDay News Ufa, ВОЗ обеспокоен стремительным распространением коронавируса в мире.
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Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте

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WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением

WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
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Обновление Android «поломало» смартфоны Xiaomi

На этой неделе европейская версия флагмана Xiaomi получила финальную версию MIUI 11 на базе Android 10, после установки которой смартфон перестал загружать рабочий стол, сообщает портал.
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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ФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google

ФНС больше не ограничивает операции по счету ООО «Гугл» в Ситибанке, следует из данных «Банкинформа».
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Forbes назвал уральского спортсмена одним из самых богатых в России

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На Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов

Ретрансляцию трех российских телеканалов запретили на Украине, сообщила в четверг пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
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Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»

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Экс-посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса

Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от китайского коронавируса, пишет «Коммерсант».
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Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП

Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
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