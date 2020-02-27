Общество
ТАССВоспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
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Армия и оружие
Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 29, ранены 36 человек, заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган в пятницу.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Общество
Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД
Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Биатлон
IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции
Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
Спорт
Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Лахти
Этап Кубка мира в Лахти пройдет 29 февраля — 1 марта.
Армия и оружие
Министр обороны Турции посетил штаб в провинции на границе с Сирией
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар посетил расположенный в граничащей с Сирией провинции Хатай штаб командования тактическими действиями турецкой армии в сирийском Идлибе.
Происшествия
На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
Армия и оружие
Пентагон: Россия и КНР подрывают преимущества США в космосе
Политика
Помпео и глава МИД Финляндии обсудили противостояние России и Китаю
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, стороны обсудили противостояние «злонамеренной деятельности» России и Китая.
Общество
В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Сбор подписей за ликвидацию ПФР начался на сайте Российской общественной инициативы.
Происшествия
Сахалинка присвоила себе премии коллег по работе на 600 тысяч рублей
Ранее полицейским поступила информация, что женщина незаконно присваивает денежные средства своих коллег по работе.
Футбол
Лондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы
Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Здоровье
Камчатские медики из глубинки написали открытое письмо Президенту РФ
Сотрудники Пенжинской районной больницы написали открытое письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой разобраться в ситуации, происходящей в ГБУЗ КК "Пенжинская РБ".
Экономика
Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте
С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.
Общество
В России предрекли подорожание лекарств из-за коронавируса
В России предрекли подорожание лекарств из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
На защиту Валерии встал её супруг Иосиф Пригожин. Он отметил, что причина претензий к Валерии — в женской ревности.
Общество
В Росгидромете констатировали приход ранней весны в Россию
Варакин отметил, что, несмотря на теплую погоду, осадков этой зимой выпало достаточно.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Здоровье
Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Политика
На Украине введут температурный контроль для въезжающих из России
На Украине собираются ввести на границе с Россией температурный контроль въезжающих на территорию страны.
Футбол
Португалия потеряла шансы оторваться от России в рейтинге УЕФА
В 2021 году минимум на сезон Россия лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов, так как занимает 6-е место в рейтинге УЕФА.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Политика
Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ
"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.