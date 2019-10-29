В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице. И, как уверяют очевидцы, сделали это на глазах у воспитательницы, которая долго смотрела на происходящее.

с чего всё началось

В Ярославле отстранили от работы воспитательницу с 40-летним стажем после того, как дети избили на прогулке девочку. В ближайшее время она может лишиться своего места. Инцидент произошёл в детском саду № 236 во время прогулки.

Армия и оружие Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.

Общество Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.

Происшествия Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.

Армия и оружие Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР Модернизированный вариант ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор" получит новую радиолокационную станцию "Резец" с активной фазированной антенной решеткой.

Общество Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.

Общество Соловьев прокомментировал драку украинских политологов в студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Экономика Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал стратегию развития судостроения до 2035 года, согласно которой объем выпуска гражданских судов должен увеличиться почти в семь раз.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

Политика Кучма объяснил смысл проведения встречи в «нормандском формате» Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».

Футбол В ЦСКА не исключают двух трансферов зимой Сообщается, что, помимо выкупа арендованного у клуба «Васко да Гама» бразильца Лукаса Сантоса, столичный клуб планирует подписать двух новичков.

Происшествия Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Шоу-бизнес Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Общество В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены» В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).

Экономика Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Армия и оружие Шойгу отметил боеспособность российской базы в Армении «База боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять существующим угрозам безопасности», - сказал Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Давидом Тонояном.

Авто Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на «АвтоВАЗе» Опытная партия новой версии внедорожника Lada 4х4 была выпущена на автозаводе "ВАЗ" в Тольятти.

Политика Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу Прямые поставки и транзит газа через Украину возможны только при отсутствии каких-либо судебных претензий сторон, заявили в Кремле.

Кино Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец» В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.

Политика Корабли НАТО прибыли в порт Одессы Четыре корабля Североатлантического альянса прибыли в порт Одессы.