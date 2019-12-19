с чего всё началось

Воспитатель детского сада скончалась во время эвакуации детей после сообщения о минировании дошкольных учреждений Еврейской АО. По словам очевидцев, женщина успела одеть воспитанников ясельной группы и отвести их в безопасное место, после чего ей резко стало плохо.

Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане

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