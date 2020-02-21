Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года. Об этом сообщается на сайте корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO. Серия будет доступна подписчикам нового сервиса вместе со всеми 236 эпизодами сериала.

Общество В Китае оценили украинские «коронапротесты» Жители Китая оценили опубликованную на новостном портале Toutiao информацию о протестах из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев в поселке Новые Санжары.

Общество Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.

Экономика Сбербанк может войти в список стратегических предприятий Переход Сбербанка под контроль правительства Правительство РФ 17 февраля внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка.

Здоровье Сельским врачам могут компенсировать оплату коммунальных услуг В целях реализации задуманного депутаты подготовили законопроект, который позволяет компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг врачам, проживающим в сельской местности.

Политика Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.

Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

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Общество В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.

Политика Песков прокомментировал расследование убийства Немцова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.

Политика Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс В Конституцию следует внести определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей, а самих предпринимателей обозначить в документе как передовой класс.