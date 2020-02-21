Культура

РБКРБКHBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года. Об этом сообщается на сайте корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO. Серия будет доступна подписчикам нового сервиса вместе со всеми 236 эпизодами сериала.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

РБК20:42

«Друзья» воссоединятся в мае 2020 года

РЕН ТВ18:14

«Друзей» решили вернуть на экраны в 2020 году

Взгляд.ру19:30

Воссоединение «Друзей» произойдет в мае 2020 года

Московский Комсомолец19:29

Подтвержден выход продолжения «Друзей»

Газета.Ru19:15

«Друзья» возвращаются: HBO подтвердила выход специальной серии

Телеканал 360°19:13

HBO анонсировал выход нового эпизода сериала «Друзья»

Lenta.ru19:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:55, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»

StarHit.ru 19 февраля в 06:30
Общество

В Китае оценили украинские «коронапротесты»

Жители Китая оценили опубликованную на новостном портале Toutiao информацию о протестах из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев в поселке Новые Санжары.
Газета.Ru 20:45
Общество

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Интерфакс 19 февраля в 06:35
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Красная весна 16:01
Армия и оружие

ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе

REGNUM 19 февраля в 12:46
Экономика

Сбербанк может войти в список стратегических предприятий

Переход Сбербанка под контроль правительства Правительство РФ 17 февраля внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка.
ТАСС 19 февраля в 03:17
Здоровье

Сельским врачам могут компенсировать оплату коммунальных услуг

В целях реализации задуманного депутаты подготовили законопроект, который позволяет компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг врачам, проживающим в сельской местности.
РЕН ТВ 20:41
Политика

Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАСС 19:49
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия 18 февраля в 18:49
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2345, выздоровели 20 659 человек.
ТАСС 20:02
Здоровье

Спрос на «Арбидол» в Москве вырос почти на треть на фоне коронавируса

Продажи противовирусного препарата «Арбидол» в Москве выросли почти на треть, на 31%, свидетельствуют подсчеты крупнейшего оператора фискальных данных в России, «Платформы ОФД», сделанные по просьбе Forbes.
Forbes 09:52
Шоу-бизнес

Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»

Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
NewInform 19 февраля в 11:22
Хоккей

Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс 1:4

Ассистентом выступил нападающий Артемий Панарин. Для россиянина это очко стало 400-м в рамках регулярных чемпионатов.
Sport24.ru 20:30
Здоровье

Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша

Гречневая каша входит в число полезных блюд, но в некоторых случаях ее употребление может вредить здоровью.
MedikForum.ru 13:11
Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
N+1 07:00
Шоу-бизнес

Егор Кончаловский: «Не нравится, что бойфренд дочери на 10 лет старше ее»

StarHit.ru 20:30
Общество

Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином

Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Городовой 01:55
Общество

В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Газета.Ru 06:45
Футбол

Федор Погорелов объяснил присутствие снайперов на «Газпром Арене»

Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал о том, как он проводит экскурсии на «Газпром Арене» в дни домашних матчей «Зенита».
АБН 10:02
Политика

Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
РИА Новости 05:59
Политика

Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке

Народные новости 04:50
Политика

Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Политик уверен, что "кто-кто специально сеял среди людей панику". Речь идет о "вирусологах в спортивных костюмах", добавил Зеленский.
Российская газета 20:01
Политика

Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс

В Конституцию следует внести определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей, а самих предпринимателей обозначить в документе как передовой класс.
РБК 17:02
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости вчера в 09:48
Шоу-бизнес

«В ней мертво все»: Любовь Успенская резко высказалась о Ксении Собчак

В своем Instagram Успенская поделилась с фолловерами своим неудачным опытом и резко высказалась в адрес Собчак.
WMJ.ru 16:53
Энергетика

Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть

Россия и Белоруссия продолжают обсуждать вопрос стоимости нефти. Москва предложила Минску поэтапно уменьшать премию к цене на сырье.
Телеканал 360° 07:15
Здоровье

Названы рекомендации по снижению риска развития рака печени

Еще одной ключевой рекомендацией является обеспечение нормальной физической активности.
Planet Today вчера в 13:12
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей вчера в 09:20
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год

Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
ТАСС 10:40
Происшествия

У сбежавшей из Боткинской больницы пациентки не нашли коронавирус

У петербурженки Аллы Ильиной, которая сбежала из карантина в Боткинской больнице, не обнаружили коронавирус.
Peterburg2.ru 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное