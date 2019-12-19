Происшествия

РБКРБКВ центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба

В Москве произошла стрельба в районе улицы Кузнецкий мост, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия. В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы.
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Агентство Москва12:47

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Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ

Коммерсантъ15:16

Один человек погиб и один пострадал в ходе стрельбы на ул. Большая Лубянка у здания ФСБ

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Увеличилось число пострадавших при стрельбе в приемной ФСБ в Москве

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Стрельбу на Лубянке открыли из карабина «Сайга», двое ранены

РЕН ТВ10:25

Теракт в центре Москвы: главные подробности перестрелки в приемной ФСБ

РИАМО14:15

Спецслужбы квалифицировали стрельбу у здания ФСБ как теракт

Эхо Москвы16:00

Появилось видео с предполагаемым зачинщиком перестрелки у ФСБ в Москве

РБК11:54
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Известия 15:07
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 13:09
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Состоялась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным

Владимир Путин сообщил, что Россия не является лидером по выбросам в атмосферу.
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Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
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Путин прокомментировал отставку иркутского губернатора Левченко

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