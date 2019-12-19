с чего всё началось

В Москве произошла стрельба в районе улицы Кузнецкий мост, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия. В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы.

Политика РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан, и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».

Политика Конгресс проголосовал за импичмент Трампа Все республиканцы были против, три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.

Кино Вышел трейлер военной драмы «1917» В Сети появился новый трейлер военной драмы Сэма Мендеса «1917», рассказывающий о подвигах солдат и ужасах на фронтах Первой мировой войны.

Шоу-бизнес Ксения Собчак публично поругалась с Александром Цыпкиным Ксения не указала никаких имён, однако Александр Цыпкин решил, что светская львица бросила камень в огород его супруги Оксаны Лаврентьевой, которая накануне разместила в личном блоге откровенное фото.

Общество Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.

Шоу-бизнес Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.

Общество Украинские чиновники поживились на ремонте моста в Станице Луганской Напомним, мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская является единственным официальным пунктом пропуска между контролируемой Киевом территорией Украины и Луганской народной республикой.