Происшествия
РБКВ центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба
В Москве произошла стрельба в районе улицы Кузнецкий мост, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия. В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы.
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Материал аннулирован.Агентство Москва12:47
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Политика
РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан, и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».
Политика
Конгресс проголосовал за импичмент Трампа
Все республиканцы были против, три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
Политика
Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до 31 января
Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года.
Кино
Вышел трейлер военной драмы «1917»
В Сети появился новый трейлер военной драмы Сэма Мендеса «1917», рассказывающий о подвигах солдат и ужасах на фронтах Первой мировой войны.
Армия и оружие
Более тысячи разведывательных БПЛА замечено у берегов Крыма за 5 лет
С момента возвращения Крыма в состав РФ - в марте 2014 года - российские военные обнаружили более тысячи разведывательных беспилотников недалеко от полуострова.
Армия и оружие
Истребитель F-35 научился уничтожать российские ЗРК
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II успешно отработал упражнение, которое позволяет уничтожать такие угрозы, как мобильные системы противоракетной обороны.
Кино
Вышел первый трейлер высокобюджетного фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кристофер Нолан опубликовал первый трейлер своего нового высокобюджетного шпионского фильма «Довод» (Tenet).
Политика
Состоялась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным
Владимир Путин сообщил, что Россия не является лидером по выбросам в атмосферу.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично поругалась с Александром Цыпкиным
Ксения не указала никаких имён, однако Александр Цыпкин решил, что светская львица бросила камень в огород его супруги Оксаны Лаврентьевой, которая накануне разместила в личном блоге откровенное фото.
Хоккей
Овечкин попал в тройку лучших игроков десятилетия НХЛ
Спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей
Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух человек
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Александра Осиповича.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Авто
Honda представит автономный концепт Honda Augmented Driving Concept
Как и любой футуристический концепт-кар в наши дни, Augmented Driving Concept обладает автопилотом.
Происшествия
На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП
Белая иномарка марки "Лексус" вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Технологии
Ночной режим в смартфонах вредит качеству сна
Стало точно известно, что ночной режим на телефонах значительно вредит качеству сна, сообщает издание evo-rus.com.
Здоровье
В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства
Поставки задерживаются, а на складе уже закончились препараты для искусственного питания пациентов и некоторые формы инсулина.
Общество
Украинские чиновники поживились на ремонте моста в Станице Луганской
Напомним, мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская является единственным официальным пунктом пропуска между контролируемой Киевом территорией Украины и Луганской народной республикой.
Происшествия
Стрельба в доме престарелых произошла в США, погиб один человек
Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Род-Айленд.
Игры
Epic Games Store объявил о начале предновогодней распродажи
Онлайн-магазин Epic Games Store 19 декабря запустил предновогоднюю распродажу, а также сообщил о бесплатной раздаче некоторых игр.
Политика
Путин прокомментировал отставку иркутского губернатора Левченко
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос об отставке иркутского губернатора Сергея Левченко.
Биатлон
Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ
На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Политика
Глава МИД Чехии предложил России «налить чистого вина» в отношения
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что необходимо «налить чистого вина» в отношения с Россией.