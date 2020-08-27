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Ридус
Ридус

Восстановлена хроника транспортировки Навального в Германию

Газета «Коммерсантъ» восстановила хронику транспортировки блогера Алексея Навального из России в Германию на лечение.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию "Ъ" с помощью источников в медицинских кругах удалось восстановить последовательность действий врачей при транспортировке из России в Германию основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, предположительно получившего тяжелейшее отравление при пока до конца не выясненных обстоятельствах.
Коммерсантъвчера в 12:17
Подробнее о событии
БК55

Именно немецкие врачи задерживали трансфер с Навальным из России

БК5506:04
URA.Ru

Ъ: немецкие врачи не хотели торопиться с перевозкой Навального

URA.Ru03:50
Lenta.ru

Раскрыта хроника транспортировки Навального из России в Германию

Lenta.ruвчера в 14:00
Царьград

За 44 часа - 59 анализов: Как искали причину комы Навального в Омске

Царьградвчера в 16:12
RuNews24.ru

Стало известно, как происходила транспортировка Навального в Германию

RuNews24.ruвчера в 15:13
РБК

«Коммерсантъ» узнал хронологию оказания помощи и вывоза Навального

РБК22:23
Коммерсантъ

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию

Коммерсантъвчера в 12:17

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
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В Москве выставят на аукцион дом VIP-свадеб на Воробьевых горах

Дом торжеств «Сафиса», в котором часто празднуют свадьбы представители московской элиты, будет выставлен на торги в соответствии с решением Арбитражного суда Москвы о банкротстве компании, связанной с экс-владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым.
Компания08:12

Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
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В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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