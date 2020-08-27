Восстановлена хроника транспортировки Навального в Германию
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Газета «Коммерсантъ» восстановила хронику транспортировки блогера Алексея Навального из России в Германию на лечение.В источнике
С чего всё началось
Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию
Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию "Ъ" с помощью источников в медицинских кругах удалось восстановить последовательность действий врачей при транспортировке из России в Германию основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, предположительно получившего тяжелейшее отравление при пока до конца не выясненных обстоятельствах.
Коммерсантъвчера в 12:17
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Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию
Коммерсантъвчера в 12:17