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Ридус
Ридус

Восстановлена хроника транспортировки Навального в Германию

Газета «Коммерсантъ» восстановила хронику транспортировки блогера Алексея Навального из России в Германию на лечение.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию "Ъ" с помощью источников в медицинских кругах удалось восстановить последовательность действий врачей при транспортировке из России в Германию основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, предположительно получившего тяжелейшее отравление при пока до конца не выясненных обстоятельствах.
Коммерсантъвчера в 12:17
Подробнее о событии
БК55

Именно немецкие врачи задерживали трансфер с Навальным из России

БК5506:04
URA.Ru

Ъ: немецкие врачи не хотели торопиться с перевозкой Навального

URA.Ru03:50
Царьград

За 44 часа - 59 анализов: Как искали причину комы Навального в Омске

Царьградвчера в 16:12
РБК

«Коммерсантъ» узнал хронологию оказания помощи и вывоза Навального

РБК22:23
RuNews24.ru

Стало известно, как происходила транспортировка Навального в Германию

RuNews24.ruвчера в 15:13
Lenta.ru

Раскрыта хроника транспортировки Навального из России в Германию

Lenta.ruвчера в 14:00
Коммерсантъ

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию

Коммерсантъвчера в 12:17

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Газета.Ruвчера в 08:44
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Кузнецова оценила организацию специализированного питания в школах

Специализированное питание для детей в образовательных учреждениях организовано на «плачевном» уровне, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 27 августа в интервью РИА Новости.
ИА Красная Весна07:08

Песков оценил включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США

Ранее в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона считает решение американских властей внести в свой черный список два НИИ — Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии — беспочвенным.
Известия06:48
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Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета07:12
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.рувчера в 00:17
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