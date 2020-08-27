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Ридус
Ридус

Восстановлена хроника транспортировки Навального в Германию

Газета «Коммерсантъ» восстановила хронику транспортировки блогера Алексея Навального из России в Германию на лечение.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию "Ъ" с помощью источников в медицинских кругах удалось восстановить последовательность действий врачей при транспортировке из России в Германию основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, предположительно получившего тяжелейшее отравление при пока до конца не выясненных обстоятельствах.
Коммерсантъвчера в 12:17
Подробнее о событии
БК55

Именно немецкие врачи задерживали трансфер с Навальным из России

БК5506:04
Коммерсантъ

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию

Коммерсантъвчера в 12:17
РБК

«Коммерсантъ» узнал хронологию оказания помощи и вывоза Навального

РБК22:23
Царьград

За 44 часа - 59 анализов: Как искали причину комы Навального в Омске

Царьградвчера в 16:12
RuNews24.ru

Стало известно, как происходила транспортировка Навального в Германию

RuNews24.ruвчера в 15:13
Lenta.ru

Раскрыта хроника транспортировки Навального из России в Германию

Lenta.ruвчера в 14:00
URA.Ru

Ъ: немецкие врачи не хотели торопиться с перевозкой Навального

URA.Ru03:50

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
0:50
REGNUM01:37
37

Путин обратился с просьбой к россиянам в связи с коронавирусом

Уже ясно, что в восьми регионах РФ этот популяционный иммунитет превысил 25%. И в целом этого говорит о том, что если мы мягко пойдем, не допуская вспышек заболевания, если мы мягко пойдём, то в какой-то момент... стабилизируется полностью ситуация.
Владимир Путин
Rambler News Service07:19
3

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
169

В Екатеринбурге водитель сбил на переходе четырёх детей

«По предварительным данным, водитель автомашины Renault Sandero при движении со стороны посёлка Арамиль в сторону посёлка Исток допустил наезд на четырёх детей, которые переходили проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомашины», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском08:54
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Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
Владимир Путин
RT на русском07:35
46

По словам Разина, Галкин тратит на Пугачеву 10 млн рублей в месяц

А Максиму для того, чтобы содержать Аллу Борисовну, нужно, по моим подсчетам, около 10 млн рублей в месяц. Если Примадонна увидит, что у Галкина нет денег, она тут же его выгонит или сама съедет из замка в деревне Грязь! Я ее много лет знаю, она дама капризная, привыкла к роскоши.
Андрей Разин
Российский политик
Discover2404:14
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Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга

Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования. То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты.
Александр Лукашенко
Коммерсантъ08:20
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Volkswagen запустила производство нового электрокроссовера ID.4

В 15-минутном ролике немецкий концерн демонстрирует первый выпущенный экземпляр серийного Volkswagen ID.4. Это событие произошло на собственном немецком заводе в Цвикау: там, где также выпускается электрическая модель ID.3. В видеоролике новый генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер особо выделяет этот памятный момент.
SpeedMe03:42
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