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Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»

Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.В источнике
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Петербургский дневник

Водолаз рассказал о спасательной операции на месте гибели «Курска»

Петербургский дневник23:53
Российская газета

В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ «Курск»

Российская газета22:12
Piter.tv

В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск»

Piter.tv10 августа в 08:06
КП - Мурманск

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: «Курск» погиб не зря!»

КП - Мурманск18:00
DP.RU

В Петербурге пройдёт панихида по погибшим подводникам «Курска»

DP.RU10 августа в 08:20
Телеканал Санкт-Петербург

В Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия к годовщине гибели «Курска»

Телеканал Санкт-Петербург19:46
РИА Новости

В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск» 12 августа

РИА Новости10 августа в 06:48

Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости22:44
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках

Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
Известия23:53
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В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАССвчера в 07:03
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