Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»

Торжественно-траурные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге в 20-ю годовщину трагедии на атомном подводном ракетном крейсере (АПРК) "Курск", унесшей жизни всех 118 членов экипажа.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ «Курск»

Российская газета22:12
Петербургский дневник

26 семей погибших на подлодке «Курск» получили квартиры в Петербурге

Петербургский дневник10 августа в 10:59
КП - Мурманск

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: «Курск» погиб не зря!»

КП - Мурманск18:00
Телеканал Санкт-Петербург

В Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия к годовщине гибели «Курска»

Телеканал Санкт-Петербург19:46
DP.RU

В Петербурге пройдёт панихида по погибшим подводникам «Курска»

DP.RU10 августа в 08:20
Piter.tv

В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск»

Piter.tv10 августа в 08:06
РИА Новости

В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск» 12 августа

РИА Новости10 августа в 06:48

Трамп оценил вклад РФ и Саудовской Аравии в спасение энергетики США

Вашингтон, 12 августа 2020, 05:58 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия, которые снизили объемы мировой нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки, помогли спасти энергетику США, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM22:58

Тело пропавшего восьмилетнего ребенка нашли в озере в Забайкалье

Поисковая группа в Ононском районе Забайкальского края в среду нашла в озере тело восьмилетнего ребенка, пропавшего 8 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК по Забайкалью Егор Марков.
ТАСС22:48
14

В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Глава антимонопольной службы Виталий Королев заявил, что во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммунальные услуги больше в среднем на 4%. Обусловлено это размером инфляции, который прогнозируют на текущий год.
Evo-rus.comвчера в 02:46
175