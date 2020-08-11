Раскрыты способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц

По словам аналитика Юлии Афанасьевой если у человека есть 1 миллион рублей и есть возможность рискнуть на 20%, то можно вложить средства в сырье, валюту или биржевые индексы.