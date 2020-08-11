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Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»

Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.В источнике
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РБК

Вице-адмирал назвал невозможным за 4–5 часов спасти экипаж «Курска»

РБК05:37
Lenta.ru

Вице-адмирал описал ситуацию в первые часы после катастрофы «Курска»

Lenta.ru06:29
Московский Комсомолец

20 лет «Курску»: «Было полное опустошение»

Московский Комсомолецвчера в 12:15
Новая газета

Как утонул «Курск» и кто в этом виноват. Итоги 20 лет расследования за 3 минуты. Видео

Новая газета03:27
РИА Новости

Не вернувшиеся с глубины. Почему не смогли спасти экипаж «Курска»

РИА Новости01:00
Комсомольская правда

Вице-адмирал, первым обнаруживший место катастрофы: На «Курске» люди 4 - 5 часов были живы

Комсомольская правда19:04
Царьград

«Это был удар очень сильный»: Герой России раскрыл детали уникальной операции с «Курском»

Царьград04:55
Голос Правды

Сегодня 20 лет гибели ракетного крейсера «Курск»

Голос Правды02:54

Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
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Skoda показала новый кроссовер Enyaq на эскизах

Skoda представит свой новый кроссовер Skoda Enyaq 1 сентября Как ранее писали Автовести, Enyaq станет первым электромобилем Skoda, основанным на новой платформе MEB от VW Group, созданной специально для электромобилей.
Avtovesti.com05:15

Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомостивчера в 11:40
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«Единая Россия» предлагает законодательно увеличить оклады бюджетников

По сообщению портала mkset.ru, депутаты партии «Единая Россия» предложили законопроект, который бы изменил систему начисления заработных плат для сотрудников бюджетных организаций.
Город55.рувчера в 05:57
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