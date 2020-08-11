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РБК
РБК

В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 м. На его борту находились 118 человек, все они погибли. В правительственной комиссии причиной трагедии назвали взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.В источнике
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РБК

В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»

РБК19:18
Петербургский дневник

26 семей погибших на подлодке «Курск» получили квартиры в Петербурге

Петербургский дневник10 августа в 10:59
КП - Санкт-Петербург

Вдова командира подлодки «Курск» Геннадия Лячина: «Мы научились с этой болью жить»

КП - Санкт-Петербург18:02
Российская газета

Отец и море

Российская газета17:00
Телеканал Санкт-Петербург

В Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия к годовщине гибели «Курска»

Телеканал Санкт-Петербург19:46
Kurskcity.ru

Куряне почтут память погибшего экипажа АПРК «Курск»

Kurskcity.ru9 августа в 10:39
Курские известия

В этом году исполняется 20 лет со дня гибели АПРК «Курск»

Курские известия9 августа в 08:36

Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Веснавчера в 05:34
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12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
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Разработаны «умные» кирпичи для хранения электроэнергии

Разработчики утверждают, что «умные кирпичи», производство которых не будет слишком затратно, могут использоваться для хранения электроэнергии «как батарея» и могут стать предпочтительным строительным материалом в будущем.
Planet Todayвчера в 16:55
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
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