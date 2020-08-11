Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
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Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.В источнике
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