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Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»

Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.В источнике
Подробнее о событии
Царьград

Норвежцы 3,5 часа молчали о гибели «Курска», пока русские умирали: Сенсацию сдал американец

Царьград07:55
Lenta.ru

В гибели экипажа «Курска» обвинили боявшихся принять иностранную помощь чиновников

Lenta.ru07:32
РИА Новости

Не вернувшиеся с глубины. Почему не смогли спасти экипаж «Курска»

РИА Новости01:00
ИА Хакасия

«Спасти людей или сохранить лицо». 20 лет со дня гибели подлодки «Курск»

ИА Хакасия03:59
News.ru

20 лет без «Курска»: фото ко дню гибели российской подводной лодки

News.ru02:02
Новая газета

Как утонул «Курск» и кто в этом виноват. Итоги 20 лет расследования за 3 минуты. Видео

Новая газета03:27
Московский Комсомолец

20 лет «Курску»: «Было полное опустошение»

Московский Комсомолецвчера в 12:15
Голос Правды

Сегодня 20 лет гибели ракетного крейсера «Курск»

Голос Правды02:54

Росгвардия готовит назначения 24 генералов

По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.
Росгвардия готовит назначения 24 генералов
Известия18:45
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.
Discover24вчера в 04:28
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Военные России и Сирии уничтожают пещеры боевиков в провинции Хама

Сводный отряд сирийских саперов и российских военных инженеров проводит разминирование, а также поиск и уничтожение пещер, в которых участники незаконных вооруженных формирований организовывали полевые штабы, госпитали и опорные пункты, на юго-востоке провинции Хама в Сирии.
Известиявчера в 23:07

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Господин Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белорусии.
Коммерсантъ08:05
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Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
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